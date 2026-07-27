Exmanželka známeho speváka po bolestivom rozvode: Dopriala si luxus... Za pol milióna!

LOS ANGELES - Po náročnom rozvode obrátila list a rozhodla sa splniť si veľký sen.
Rozvod uzavrela len pred niekoľkými týždňami a namiesto smútku sa rozhodla začať novú životnú kapitolu vo veľkom štýle. Americká podcasterka Bunnie Xo sa odmenila poriadne luxusným darčekom – do svojej garáže si priviezla nový Rolls-Royce Cullinan, za ktorý zaplatila približne pol milióna dolárov. Influencerka, vlastným menom Alisa Carter, sa o svoju radosť podelila prostredníctvom sociálnych sietí.
Na Instagrame zverejnila video z autosalónu, kde spolu so svojím novým partnerom Dylanom Wolfom podpisuje potrebné dokumenty a preberá svoje nové vozidlo. Fanúšikom zároveň dovolila nazrieť aj do interiéru auta. Luxusné SUV zaujalo kombináciou červenej a čiernej kože, no najväčšiu pozornosť pútal ikonický strop s efektom hviezdnej oblohy, ktorý patrí medzi charakteristické prvky značky Rolls-Royce.
„Niekedy sa žena jednoducho potrebuje rozmaznať,“ odkázala svojim sledovateľom. Bunnie Xo a country hviezda Jelly Roll, vlastným menom Jason DeFord, ukončili svoje desaťročné manželstvo len nedávno. Hudobník podal žiadosť o rozvod s odôvodnením, že medzi nimi existujú neprekonateľné rozdiely.
Rozvod sa následne podarilo uzavrieť mimosúdnou dohodou, pričom podľa zahraničných médií dostala Bunnie jednorazové finančné vyrovnanie. Po rozpade manželstva sa už stihla objaviť na verejnosti po boku nového partnera Dylana Wolfa (24). Dvojicu dokonca zachytili pri nežnostiach v bare, ktorý patrí jej bývalému manželovi.
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