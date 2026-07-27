Poľsko podniklo rázny krok: Od USA žiada vydanie bývalého ministra spravodlivosti

VARŠAVA - Poľsko v pondelok diplomatickou cestou požiadalo Spojené štáty o zadržanie a vydanie bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra. Žiadosť sa týka 19 z celkovo 26 skutkov, pre ktoré je stíhaný v kauze Fondu spravodlivosti. Na tlačovej konferencii to oznámila hovorkyňa generálneho prokurátora Anna Adamiaková.
Adamiaková uviedla, že rozsah žiadosti zodpovedá júlovému rozhodnutiu súdu, podľa ktorého je pri siedmich skutkoch miera pravdepodobnosti ich spáchania nižšia.
Po formálnom posúdení americkým ministerstvom spravodlivosti sa prípad môže dostať na federálny súd, ktorý rozhodne o prípustnosti vydania. Konečné rozhodnutie následne prijme minister zahraničných vecí USA. Celý proces môže trvať od niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov.
Poľský premiér Donald Tusk v pondelok vyhlásil, že vláda využije všetky zákonné možnosti, aby sa politici čeliaci závažným obvineniam postavili pred poľský súd. „V súlade so zákonom budeme hľadať všetky dostupné spôsoby, aby sa tí politici, na ktorých doliehajú také závažné obvinenia, skôr či neskôr postavili pred poľský súd,“ povedal. Podľa Tuska Poľsko teraz čaká na reakciu Washingtonu.
Ziobro v Poľsku čelí 26 obvineniam vrátane podozrení z riadenia organizovanej zločineckej skupiny počas vlády strany Právo a spravodlivosť a zneužívania právomocí pri nakladaní s prostriedkami Fondu spravodlivosti, určeného na pomoc obetiam trestných činov. Po odchode z Maďarska, kde po zmene vlády prišiel o politický azyl sa zdržiava v Spojených štátoch. Súd vo Varšave v júli zamietol žiadosť o vydanie európskeho zatykača na jeho osobu.