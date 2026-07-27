Vyšetrovanie nemocnice v Prešove pokračuje: Odobrali vzorky z chybných stĺpov

PREŠOV - Vyšetrovanie výstavby novej nemocnice v Prešove, v súvislosti s ktorou polícia vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia, pokračuje ďalšími procesnými úkonmi. Ako uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič, odobrané boli aj vzorky z chybných stĺpov.
„V rámci vedenia prípravného konania v uvedenej trestnej veci bol do konania pribratý znalecký ústav na podanie znaleckého posudku v odbore stavebníctvo, pričom bolo zabezpečené odobranie vzoriek z chybných stĺpov,“ spresnil hovorca. Vyšetrovateľ podľa prokuratúry súčasne vykonáva aj ďalšie vyšetrovacie úkony. Sovič doplnil, že termín ukončenia prípravného konania v súčasnosti nie je možné určiť.
Vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Ministerstvo obrany pripustilo, že sa s ním môžu aj súdiť. Bývalý zhotoviteľ označil ukončenie zmluvy za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy, pre ktoré mu bola vypovedaná zmluva, podľa neho majú pevnosť betónu zodpovedajúcu projektovej dokumentácii. Po ukončení spolupráce stavbu prevzala nová skupina firiem. Na druhú etapu rezort vyhlásil verejnú súťaž.