Poľsko pripravuje zákaz prístupu maloletých k pornografii

VARŠAVA - Poľská vláda pripravuje zákaz prístupu maloletých k pornografickému a ďalšiemu škodlivému obsahu na internete a zároveň navrhne zákaz používania mobilných telefónov žiakmi základných škôl. V utorok to pred začiatkom rokovania vlády oznámil premiér Donald Tusk.
Pripravovaná legislatíva na ochranu maloletých má zahŕňať overovanie veku používateľov a nástroje na účinnejšie presadzovanie pravidiel voči digitálnym platformám. Podľa premiéra chce vláda chrániť deti pred obsahom, ktorý môže mať negatívny vplyv na ich psychický vývoj. „Zrejme všetci chceme chrániť naše deti a mladých, najmä tých najmladších, pred škodlivým obsahom, ktorý spôsobuje spúšť v mysliach a emóciách,“ povedal Tusk.
Zákaz mobilov v školách
Návrh zákona o zákaze používania mobilov počas vyučovania a prestávok sa bude vzťahovať na verejné aj súkromné základné školy. Stredoškolákov sa týkať nebude, keďže časť z nich je plnoletá. Výnimky majú platiť najmä zo zdravotných dôvodov, alebo počas školských výletov.
Tusk uviedol, že vláda návrh pripravila po konzultáciách so žiakmi, rodičmi a učiteľmi. Cieľom opatrenia je posilniť postavenie rodičov a pedagógov pri riešení rastúcej závislosti detí od digitálnych technológií.
Pripustil, že zákaz nebude možné presadzovať úplne dôsledne a niektorí žiaci sa ho budú snažiť obchádzať. Pripomenul pritom, že aj v minulosti študenti porušovali školské zákazy a chodili napríklad fajčiť na toalety. „Ale predsa je rozdiel medzi takýmto správaním a možnosťou fajčiť cigarety počas vyučovania,“ povedal.
Digitálna závislosť detí rastie
Premiér označil závislosť detí od internetu, sociálnych sietí, počítačových hier a mobilných telefónov za vážny civilizačný problém s dlhodobými dôsledkami pre spoločnosť. Zdôraznil, že úspech pripravovaných opatrení bude závisieť od spolupráce rodičov, škôl, štátu aj samotných žiakov.