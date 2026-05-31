Rekordná modernizácia armády: Poľsko podpísalo rekordné obranné dohody na nákup vojenskej techniky

VARŠAVA - Poľsko si od domácich dodávateľov objednáva rekordné množstvo vojenskej techniky v rámci programu obranných úverov SAFE Európskej únie, povedal v sobotu minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Informuje o tom agentúra PAP.
„Nikdy predtým v histórii modernizácie poľských ozbrojených síl... sme nepodpísali 29 zmlúv naraz v hodnote 78 miliárd zlotých (18,4 miliardy eur), v jeden deň,“ povedal počas slávnostného podpisu v závode Dezamet v Nowej Debe v juhovýchodnom Poľsku. Kosiniak-Kamysz uviedol, že zmluva so spoločnosťou Dezamet bola súčasťou väčšej objednávky na delostreleckú muníciu kalibru 155 mm od poľských výrobcov munície v celkovej hodnote 13 miliárd zlotých (3 miliardy eur).
Navštívil aj neďaleké mesto Stalowa Wola, aby podpísal zmluvy za 60 miliárd zlotých (14,2 miliardy eur) na ďalšiu vojenskú techniku vrátane bojových vozidiel pechoty a mínometných modulov. Podľa príspevku ministerstva obrany na X sa zmluvy podpísané v sobotu so spoločnosťou Huta Stalowa Wola týkali dodávok bojových vozidiel pechoty Borsuk (Jazvec), sprievodných vozidiel pre odpaľovacie zariadenia Homar-K a húfnice K9, automatizovaných zamínovacích vozidiel Baobab, rôznych palebných modulov a veliteľských vozidiel.
Miliardové pôžičky od EÚ
Program EÚ SAFE ponúka 150 miliárd eur vo forme nízkoúročených pôžičiek členským štátom pri nákupe vojenského vybavenia vyrobeného v Európe. Poľsko je najväčším príjemcom tejto iniciatívy a má získať celkovo 43,7 miliardy eur.
Podľa pravidiel EÚ museli byť zmluvy o verejnom obstarávaní s jednou krajinou uzavreté do 30. mája, aby sa mohli uchádzať o financovanie. Po uplynutí tejto lehoty budú členské štáty oprávnené na financovanie iba prostredníctvom spoločných projektov verejného obstarávania.