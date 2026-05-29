Historický moment: Poľsko získalo 6,6 miliardy eur na obranu ako prvé v Európskej únii

VARŠAVA - Poľsko v piatok prijalo prvú platbu vo výške 6,6 miliardy eur v rámci iniciatívy Európskej únie na modernizáciu ozbrojených síl (SAFE). Ide tak o 15 percent z pridelených prostriedkov krajine v celkovej hodnote 43,7 miliardy eur, informuje tlačová správa Európskej Komisie.
Poľsko sa stalo prvým členským štátom, ktorý dostal platbu zo SAFE, a zároveň ide o štát s najväčším finančným príspevkom v programe. Uvoľnená časť financií umožní Varšave urýchliť najdôležitejšie investície do obrany, zvýšiť jej odolnosť a modernizovať vojenské kapacity v súlade so spoločnými európskymi cieľmi.
„Európa musí byť pripravená na všetko a schopná konať za akýchkoľvek okolností. Pôžičkový program SAFE je dôležitou súčasťou tejto misie, ide o nevyhnutný nástroj rozvoja a zaistenia potrebných vojenských kapacít nášho kontinentu,“ uviedla podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová.
„Dnešná predbežná platba vo výške 6,6 miliardy eur... predstavuje konkrétny krok vpred pre našu spoločnú bezpečnosť. Pomôže zrýchliť investovanie a posilniť pripravenosť Európy prostredníctvom užšej spolupráce a spoločných možností,“ povedal európsky komisár pre obranu a vesmírnu agendu Andrius Kubilius.
Varšava prijala platbu po tom, čo sa dokončili všetky potrebné procedurálne úkony a odzrkadľuje to záväzok EÚ poskytovať včasnú a praktickú podporu prostredníctvom SAFE, píše EK. Ďalšie platby budú nasledovať s postupnou implementáciou poľského plánu SAFE.
Nástroj SAFE je financovaný prostredníctvom pôžičiek, ktoré si EÚ berie na finančných trhoch a umožňuje poskytovať žiadajúcim členským štátom dlhodobé úvery za konkurencieschopné ceny.