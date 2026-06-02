Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska, uviedol Pellegrini

BRATISLAVA - Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený západný Balkán musí byť v strategickom záujme celej Európy. Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Prezident SR Peter Pellegrini to vyhlásil po utorkovej návšteve prezidentky Severného Macedónska Gordany Siljanovskej-Davkovovej v Prezidentskom paláci v Bratislave. Lídri vydvihli spoluprácu krajín v rôznych oblastiach.
„Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Robíme to ako priateľ, partner aj ako spojenec. Zároveň však hovoríme rovnako jasne, že proces celého rozširovania musí byť férový, predvídateľný a založený na rovnakých pravidlách pre všetkých, ktorí sa o členstvo v Európskej únii uchádzajú,“ povedal Pellegrini. Podľa Siljanovskej-Davkovovej je integrácia západného Balkánu do Európskej únie dôležitá, keďže tieto krajiny môžu podľa nej prispieť k udržiavaniu svetového poriadku.
Dotkli sa aj aktuálnej bezpečnostnej situácie vrátane vojnového konfliktu na Ukrajine. Prezident SR pripomenul, že spoločne s prezidentkou Severného Macedónska sa zúčastnia na júlovom samite NATO v Ankare. V tejto súvislosti dodal, že obaja majú záujem, aby Európa bola silnejším a spoľahlivejším pilierom bezpečnosti a obrany v Severoatlantickej aliancii. V kontexte vojny na Ukrajine prezident SR uviedol, že spolu s prezidentkou Severného Macedónska sa zhodli na potrebe diplomatického riešenia pre trvalý mier na Ukrajine.
Diskutovali taktiež o energetickej bezpečnosti, a to v kontexte diverzifikácie, nových prepojení a realistických investícií. Podľa slov hlavy štátu Slovensko aj krajiny západného Balkánu si uvedomujú, že závislosť od obmedzeného počtu zdrojov vytvára zraniteľnosť. „Riešenia musia byť bezpečné, technicky uskutočniteľné a cenovo zvládnuteľné. Musia fungovať v reálnom živote, nielen na papieri,“ podotkol prezident SR.
Okrem toho sa venovali taktiež bilaterálnym vzťahom medzi štátmi. Prezident SR vyzdvihol, že Slovensko a Severné Macedónsko majú priateľské, nekonfliktné a otvorené vzťahy. Spomenul tiež podpísanie memoranda o hospodárskej spolupráci počas jeho oficiálnej návštevy v Skopje v októbri minulého roka. „Podnikateľské kontakty, zasadnutie zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu, rezortné návštevy aj rastúci záujem firiem ukazujú, že potenciál našich vzťahov je reálny,“ skonštatoval prezident SR. Poznamenal, že aj keď sú v súčasnosti ekonomiky spojené najmä cez automobilový priemysel, elektrotechniku či potravinové reťazce, možnosti sú podľa neho omnoho väčšie. Spomenul napríklad oblasť energetiky, digitalizácie, infraštruktúry, zdravotníctva, poľnohospodárstva, ale i cestovný ruch a slovenský export. Zároveň vyzdvihol aj priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Skopje.
Program prezidentky Severného Macedónska pokračuje rokovaním s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD) a následne s podpredsedom vlády a ministrom obrany SR Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Popoludní sa prezident SR a Siljanovská-Davkovová zúčastnia na spoločnom kladení vencov pri pamätníku Brána slobody v bratislavskom Devíne.