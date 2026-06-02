Kauza Donovaly: Obžalovaná spochybňuje vzdanie obhajoby, súd prerušil pojednávanie

BANSKÁ BYSTRICA - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, musel v utorok prerušiť hlavné pojednávanie v kauzách Donovaly a Báč, ktoré sa týkajú páchania ekonomickej trestnej činnosti. Obžalobe zo zločinu daňového podvodu čelia Marian K., Peter P. a Jana Š. Obžalovaná nečakane vyhlásila, že sa práva na povinnú obhajobu nevzdala a podpis na príslušnom dokumente od jej obhajcu, ktorý je súčasťou súdneho spisu, nie je jej.
Jana Š. ešte vlani na začiatku procesu urobila vyhlásenie o vine, takže v jej prípade sa vykonáva dokazovanie iba čo do výšky trestu. Ako v apríli na súde odznelo, vzdala sa práva na povinnú obhajobu, neprišiel ani jej obhajca. Práve z tohto dôvodu sa obžalovaná v utorok dostavila na súd, keďže sa dozvedela túto skutočnosť, ktorá podľa nej nie je pravdivá. O termíne sa údajne dozvedela z internetu. „Práva na obhajobu som sa nevzdala. Nie je to môj podpis, ten dokument som ja nikdy nepodpísala,“ zdôraznila Jana Š. Zároveň požiadala o ustanovenie náhradného obhajcu.
Podľa obhajcu Petra P. Andreja Šabíka podobnú situáciu si vo svojej praxi nepamätá. „Senát sa musí s touto situáciou vysporiadať tak, aby boli splnené všetky procesné podmienky na konanie hlavného pojednávania,“ konštatoval s tým, že Jana Š. na súde musí mať obhajcu. Požiadala o vyjadrenie k nečakanej situácii ŠTS.
„Dnešné hlavné pojednávanie bolo prerušené do zajtrajšieho dňa (3. 6.) z dôvodu neprítomnosti obhajcu obžalovanej. Obžalovaná vzala späť súhlas so vzdaním sa práva povinnej obhajoby,“ uviedla hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová.
Obžalovaný Marian K. na súd neprišiel, ani jeho obhajca Michal Mandzák. Ospravedlnil sa z dôvodu kolízie termínu s iným hlavným pojednávaním. Ak by proces pokračoval, substitučne by ho zastupoval obhajca Šabík. Peter P. vinu popiera, rovnako ako Marian K., ktorého obhajoba považuje obžalobu za zmätočnú.
Obžaloba sa týka podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami.
Marian K. je obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť údajne takmer tri milióny eur. V celej kauze boli pôvodne obžalované štyri osoby, v prípade Jána F. medzičasom zastavili trestné stíhanie.