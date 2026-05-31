TORNÁDA za našimi hranicami: FOTO V Poľsku bralo strechy a ničilo domy! Podozrenie aj v Česku

NETOLICE - Strednú Európu zasiahli extrémne búrky, ktoré priniesli prvé tohtoročné tornádo v Poľsku a podozrenie na ďalšie v Česku. V Opolskom vojvodstve vietor podľa odhadov dosahoval až 200 km/h a zanechal za sebou poškodené domy, popadané stromy a narušenú infraštruktúru. Možný výskyt tornáda hlásia aj českí meteorológovia pri Netoliciach, kde bola zaznamenaná výrazná prízemná rotácia.
Silná búrka, ktorá sa v sobotu (30. 5.) popoludní prehnala južným Poľskom, spôsobila prvé tohtoročné tornádo, píše TVP. Meteorológovia potvrdili, že vír sa vytvoril v rámci intenzívnej búrkovej bunky a zasiahol obce v Opolskom vojvodstve. Za sebou zanechal poškodené domy, vyvrátené stromy aj narušenú infraštruktúru. Podľa predbežného hodnotenia Poľskej asociácie lovcov búrok mohli nárazy vetra v tornáde dosiahnuť až 200 km/h. Hasiči prijali desiatky hlásení o popadaných stromoch, poškodených elektrických vedeniach a strechách strhnutých z domov.
Úrady uviedli, že poškodených bolo najmenej 11 budov, z toho päť rodinných domov. Dve stavby sú podľa prvotných posudkov neobývateľné. Obyvatelia opisujú búrku ako extrémne rýchlu a ničivú. „Všetko sa stalo doslova v okamihu,“ povedal jeden z miestnych. „Trvalo to možno päť minút? U suseda bola stodola a teraz tam nie je. Bola tam strecha a teraz tam nie je,“ opísal ďalší obyvateľ. „Bol to moment, hluk, veľa rán a dážď. Zrazu sa zotmelo, bola to stena vetra,“ uviedol.
Záchranné zložky zasahovali pri desiatkach udalostí. Hasiči odstraňovali popadané stromy, zabezpečovali poškodené strechy a pomáhali obnovovať dodávky energií. Jeden zo spadnutých stromov dočasne zablokoval dopravu na dôležitej diaľnici. Do postihnutých oblastí boli vyslané posilové jednotky hasičov aj záchranárov.
Napriek rozsahu škôd úrady potvrdili, že nikto neutrpel zranenia. Obyvateľom poskytujú pomoc, vrátane psychologickej podpory. Škody sa stále vyhodnocujú. Meteorológovia upozorňujú, že búrková sezóna sa len začína a v najbližších týždňoch nemožno vylúčiť ďalšie extrémne javy.
Podozrenie na tornádo aj v Česku
Tornádo sa možno vyskytlo aj v Česku. Podľa meteorológov možné tornádo v nedeľu zaznamenali traja pozorovatelia z portálu Amatérská meteorologie. „Medzi 15:10 a 15:20 bolo kolegami v teréne spozorované pravdepodobné tornádo v oblasti juhovýchodne od Netolíc,“ uviedol ČHMÚ. Súčasne mobilný radar spoločnosti Meteopress potvrdil, že v tom čase bola v oblasti zachytená výrazná prízemná rotácia, ktorá výskyt tornáda podporuje.
Ústav vyzýva obyvateľov, aby nahlásili akékoľvek podozrivé škody v pásme od obce Babice smerom na juhovýchod až po obec Čakov. „Prosíme o hlásenie vyvrátených stromov, ulomených väčších konárov či škôd na domoch,“ apelujú meteorológovia. Dodávajú, že presná trasa možného tornáda nie je známa a jeho intenzitu zatiaľ nemožno hodnotiť. Ak sa potvrdí, malo by ísť o slabšie tornádo.
Približne desať minút pred pozorovaním javu vydala regionálna pobočka ČHMÚ v Českých Budějoviciach výstrahu na veľmi silné búrky, ktoré sa v oblasti v tom čase už vyskytovali. Meteorológovia zverejnili aj mapu pravdepodobného výskytu tornáda a fotografie z miesta pozorovania.