Putin zostal sám: Už aj elity sa obracajú proti nemu! Sú z neho sklamané

MOSKVA - Vplyvní podnikatelia, ľudia z okolia Kremľa aj časť doteraz lojálnych podporovateľov čoraz otvorenejšie spochybňujú smer, ktorým Vladimir Putin vedie Rusko. Napriek rastúcej nespokojnosti však zatiaľ nič nenasvedčuje bezprostrednému otrasu režimu.
Elity hovoria o sklamaní a obavách z budúcnosti
Za múrmi Kremľa sa podľa viacerých zdrojov začína meniť atmosféra. Ľudia, ktorí ešte donedávna stáli za Vladimirom Putinom, dnes čoraz častejšie hovoria o frustrácii, strate perspektívy a obavách z ďalšieho vývoja.
Ako píše britský denník The Guardian, jeden z ruských podnikateľov s rozsiahlymi kontaktmi vo vysokých kruhoch opisuje náladu medzi elitami ako zásadný obrat.
„Počas tohto roka nastala medzi elitami jasná zmena nálad. Sklamanie z Putina je veľmi hlboké,“ uviedol. Podľa jeho slov silnie presvedčenie, že krajina smeruje k vážnym problémom.
„Nikto neočakáva, že sa systém zajtra zrúti. Stále viac ľudí si však uvedomuje, že sa prijímajú úplne iracionálne a sebadeštruktívne rozhodnutia. Tí, ktorí Putina v minulosti obhajovali, už to dnes nerobia. Zmizol akýkoľvek pocit, že existuje nejaká budúcnosť,“ dodal.
Internet sa stal symbolom nespokojnosti
Jednou z tém, ktorá v posledných mesiacoch vyvoláva v Rusku mimoriadne silné emócie, sú obmedzenia internetu zavádzané pod zámienkou bezpečnostných opatrení.
Človek z blízkeho okolia Kremľa pre The Guardian povedal, že práve internet dnes dominuje rozhovorom medzi predstaviteľmi moci.
„Pri večeri všetci hovoria o internete. Sme zase o niečo bližšie k Severnej Kórei,“ poznamenal.
Denník upozorňuje na paradoxný vývoj. Kým v minulosti sa mnohí Rusi vysmievali prísnej čínskej internetovej kontrole, dnes sa na čínsky model pozerajú podstatne zmierlivejšie a niektorí dokonca so závisťou.
Končí sa nepísaná dohoda medzi štátom a občanmi
Ruská novinárka a bývalá prezidentská kandidátka Ksenija Sobčaková tvrdí, že zásahy do fungovania internetu patria medzi najcitlivejšie témy súčasného Ruska.
„Problémy s internetom zasiahli spoločnosť veľmi bolestivo. Vyvolalo to obrovskú vlnu rozhorčenia,“ povedala pre The Guardian.
Podľa nej je len otázkou času, kedy ruské úrady pristúpia k ešte tvrdším krokom a pokúsia sa úplne vytlačiť západné sociálne siete v prospech domácich platforiem. Sobčaková zároveň tvrdí, že proti sprísňovaniu pravidiel sa údajne snažil vystupovať aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, no bez úspechu.
Nespokojnosť však nesúvisí iba s internetom. Mnohí Rusi tento rok pocítili vyššie daňové zaťaženie, rast cien a zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu. Pribúda aj počet firiem, ktoré ukončujú činnosť.
Práve preto sa podľa britského denníka začína rozpadať nepísaná spoločenská dohoda, na ktorej Putinov systém dlhé roky stál. Občanom totiž fakticky sľubovala, že vojna zostane vzdialenou záležitosťou a ich každodenný život bude pokračovať bez výraznejších otrasov.
Najväčšie riziko pre Putina nemusí prísť z ulíc
Analytici podľa The Guardianu upozorňujú, že rastúca nespokojnosť sama osebe nemusí viesť k masovým protestom ani k pádu režimu.
Skutočné nebezpečenstvo pre Putina by podľa nich mohlo vzniknúť skôr vo vnútri mocenského aparátu než medzi bežnými občanmi.
Zdroje denníka zároveň spochybňujú špekulácie, že potenciálnym vyzývateľom by sa mohol stať bývalý minister obrany Sergej Šojgu.
„V armáde nemá žiadnu výraznú podporu. Proti Putinovi nikdy nevystúpi,“ tvrdí človek, ktorý ho osobne pozná.
Donbas zostáva Putinovou prioritou
Napriek ekonomickým problémom, poklesu popularity a čoraz hlasnejšej kritike zo strany niektorých proruských blogerov nevidí Kremeľ dôvod meniť kurz.
Podľa zdrojov citovaných The Guardianom, ale aj podľa informácií ukrajinských a západných spravodajských služieb, je Putin naďalej presvedčený, že vojenské ciele môže splniť.
Ľuďom vo svojom okolí mal dať najavo, že verí v schopnosť Ruska ovládnuť celý Donbas ešte do konca roka.
„Je posadnutý Donbasom. Kým ho nezíska, nezastaví sa,“ uviedol jeden z ľudí s prístupom k šéfovi Kremľa.
Niektorí predstavitelia ruskej moci zároveň pripúšťajú, že ak Putin vycíti príležitosť, jeho územné ambície môžu narásť aj za hranice súčasných plánov.
Prezident vraj dostáva skreslený obraz reality
Ďalší zdroj oboznámený s diskusiami vo vedení krajiny tvrdí, že Putinovi sú pravidelne predkladané príliš optimistické informácie.
„Úradníci aj armádni predstavitelia ukazujú prezidentovi realitu v najlepšom možnom svetle. Klamú mu. Takto funguje systém, ktorý si vybudoval,“ povedal.
Takéto prostredie podľa kritikov vytvára riziko, že rozhodnutia Kremľa budú čoraz viac vychádzať z neúplných alebo skreslených údajov.
Moskva už neverí, že Trump prinesie Donbas na striebornom podnose
Dôležitú úlohu v Putinových úvahách zohráva aj postoj Spojených štátov. V Moskve podľa zdrojov panovali po návrate prezidenta USA Donalda Trumpa do Bieleho domu veľké očakávania.
Mnohí verili, že Washington dokáže prinútiť Kyjev k územným ústupkom v rámci mierovej dohody.
„Po Trumpovom zvolení prevládal v Moskve optimizmus, že otázka Donbasu sa vyrieši v prospech Ruska. Z tejto nádeje však veľa nezostalo,“ uviedol zdroj, ktorý je v kontakte s Putinom.
Ukrajina navyše v poslednom období znížila svoju závislosť od americkej pomoci. Významne rozšírila domácu výrobu zbraní a získala aj rozsiahlu finančnú podporu od Európskej únie.
Oligarchovia čakajú a mlčia
Hoci časť ruských miliardárov nesúhlasí s pokračovaním vojny, verejne sa neozývajú. Obávajú sa totiž represálií zo strany štátu.
Atmosféru strachu ešte posilnilo zadržanie podnikateľa Vadima Moškoviča, zakladateľa významnej poľnohospodárskej skupiny. Úrady ho obvinili zo sprenevery a skonfiškovali mu rozsiahly majetok.
Jeden z najznámejších ruských podnikateľov žijúcich v exile, Oleg Tiňkov, situáciu opísal mimoriadne priamo.
„Podnikateľská elita hrá ruskú ruletu. Dúfa, že zásah príde proti niekomu inému a ich sa nedotkne. Kto by sa mu postavil? Všetci len čakajú na jeho koniec,“ vyhlásil.