Putin prekvapil vyhlásením o vojne: Tvrdí, že sa blíži jej koniec

ASTANA - Ruský prezident Vladimir Putin dnes povedal, že situácia na bojisku dáva Rusku právo povedať, že vojna proti Ukrajine sa chýli ku koncu. Na záver trojdňovej návštevy Kazachstanu tiež pred novinármi označil ako klamstvo tvrdenia o tom, že sa Moskva chystá na vojnu s Európou. Rusko podľa neho Európu neohrozuje.
"Situácia na bojisku sa vyvíja tak, že nám to dáva právo povedať, že sa tá záležitosť blíži ku koncu," povedal podľa agentúry TASS ruský prezident. Dodal, že aj jeho nedávno prenesené výroky o blížiacom sa konci vojny na Ukrajine boli založené na jeho vlastnej analýze postupu ruských síl na bojisku.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň uviedol, že Ukrajina od začiatku roka znovu dobyla takmer 600 štvorcových kilometrov územia. Jeho tvrdenie ale nie je ľahké nezávisle overiť. Moskva má stále pod kontrolou asi pätinu ukrajinského územia. Putin však odmietol spresniť časový harmonogram ukončenia bojov. Povedal, že Rusko je pripravené na rozhovory o Ukrajine a neodmieta ich.
Ruský prezident, na ktorého rozkaz ruské vojská vo februári 2022 vpadli na Ukrajinu, tento mesiac novinárom povedal, že sa konflikt podľa jeho názoru chýli ku koncu. Už predtým v prejave na oslavách k 81. výročiu sovietskeho víťazstva nad nacistickým Nemeckom opäť sľuboval víťazstvo vo vojne, ktorá podľa kritikov trvá už dlhšie ako sovietske vojny proti Nemecku. Putin dnes podľa agentúry TASS tiež vyhlásil, že Rusko nikdy nemalo voči Európe žiadne agresívne zámery. Vyhlásenie z Európskej únie o hrozbe ruskej agresie označil za nezmysly a klamstvá.
Zároveň však ruský prezident pohrozil, že Rusko má k dispozícii všetky prostriedky na zničenie kohokoľvek, kto sa pokúsi zaútočiť na ruskú Kaliningradskú oblasť, čo je ruské územie zovreté medzi Litvou, Poľskom - teda dvoma štátmi NATO - a pobrežím Baltského mora. Putin tak podľa agentúry Reuters reagoval na výroky litovského ministra zahraničia Kestutisa Budrysa zo začiatku tohto mesiaca o tom, že NATO musí Moskve ukázať, že je schopné preniknúť do Kaliningradu.
V reakcii na údajné správy ruských tajných služieb, ktoré tvrdia, že Ukrajina vyslala do Lotyšska operátorov dronov, Putin zopakoval, že Moskva považuje za legitímny cieľ akékoľvek miesto, ktoré predstavuje hrozbu pre Rusko.