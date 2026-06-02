Dohoda je hotová: Frederiksenovej sa podarilo zostaviť novú vládu

KODAŇ - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v pondelok oznámila, že súhlasila s vytvorením stredoľavicovej vládnej koalície. Vďaka dohode o vytvorení menšinovej vlády si Frederiksenová zaistila už tretie po sebe idúce funkčné obdobie na poste predsedníčky vlády. Informuje o tom agentúra Reuters.
Frederiksenová oznámila kráľovi dohodu
„Navštívila som Jeho Veličenstvo kráľa a oznámila mu, že po dlhých rokovaniach je možné zostaviť vládu,“ povedala Frederiksenová novinárom. Marcové parlamentné voľby sa skončili rozdeleným parlamentom s 12 politickými stranami, pripomína Reuters.
Frederiksenovej Sociálni demokrati zostali po voľbách najväčšou stranou, no dosiahli najhorší volebný výsledok od roku 1903. Strana získala 38 zo 179 kresiel, pričom naposledy mala 50. Premiérka v reakcii na to odstúpila. Po dvoch mesiacoch rokovaní sa však napokon podarilo získať potrebnú podporu od strán v parlamente práve 48-ročnej Frederiksenovej. Podľa agentúry AFP predstaví dánska líderka nový kabinet v stredu.
Nová vláda rieši Grónsko aj obranu
Vláda bude musieť riešiť viaceré naliehavé záležitosti vrátane vedenia rokovaní o Grónsku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý tvrdí, že potrebuje získať autonómne dánske územie pre USA, či posilnenia dánskych ozbrojených síl vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe.
Premiérka bola poverená zostavením vlády už po voľbách. Rozhovory však neuspeli, keď sa z nich stiahla strana Umiernení pod vedením ministra zahraničných vecí Larsa Lokkeho Rasmussena. V snahe o vytvorenie koalície následne neuspel ani dánsky úradujúci minister obrany a líder liberálnej strany Ľavica (Venstre) Troels Lund Poulsen. Liberáli sa snažili získať podporu pravicových strán, no nepodarilo sa im presvedčiť Umiernených.