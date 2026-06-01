Zábava v aquaparku skončila tragédiou: Mladík (†25) zomrel po jazde na tobogane! Z okolností nehody mrazí

BERLÍN - Mladík, ktorý utrpel ťažký úraz po jazde na tobogane v akvaparku, zomrel.
K tragédii došlo v aquaparku Miramar v nemeckom meste Weinheim ešte 23. mája. 25-ročný muž sa mal počas jazdy na tobogáne Twister zraziť so svojimi kamarátmi a stratiť vedomie. Následne klesol na dno bazéna. Informuje o tom denník Rhein-Neckar-Zeitung.
Mladíkovi sa ihneď snažili pomôcť, vytiahli ho z vody a resuscitovali. Následne bol prevezený do nemocnice, jeho stav však bol kritický. Skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti v umelom spánku. Po niekoľkých dňoch prišla smutná správa, v piatok u neho lekári potvrdili mozgovú smrť, následne bol so súhlasom rodiny odpojený od prístrojov.
Na tobogane Twister platia bezpečnostné opatrenia. Atrakcia je vysoká až 150 metrov, návštevníci na ňu môžu vstupovať len jednotlivo a s dostatočnými rozostupmi podľa svetelnej signalizácie. Podľa médií existuje podozrenie, že partia kamarátov tieto opatrenia nedodržala.
Prevádzkovateľ aquaparku tvrdí, že neexistujú žiadne náznaky, že by za príčinami nehody stálo zlyhanie technického zariadenia alebo personálu. Presné okolnosti tragédie vyšetruje polícia. K dispozícii majú aj záznamy z bezpečnostných kamier. Aquapark zostáva naďalej otvorený, funguje aj atrakcia, na ktorej k nešťastiu došlo.