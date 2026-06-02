Chystáte sa na dovolenku elektromobilom? POZOR na prísne pravidlá, v týchto prípadoch vás môžu otočiť!

BRATISLAVA – Plánujete počas nadchádzajúceho leta prejsť Európu autom a vaše plány zahŕňajú aj plavbu po mori? Ak sedíte za volantom elektromobilu alebo hybridu, mali by ste zbystriť pozornosť. Niektoré európske lodné spoločnosti totiž zavádzajú nekompromisné pravidlá, ktoré môžu vašu vysnívanú dovolenku premeniť na nočnú moru. Tisícom vodičov reálne hrozí, že ich z prístavu pošlú rovno domov.
Ako upozornil motoristický portál Autoviny, v Európe aktuálne neexistuje jednotný prístup, čo medzi dovolenkármi vytvára obrovský chaos. Kým niekde dostali autá na elektrinu absolútnu červenú, v iných krajinách vás na palubu nepustia s plnou batériou.
Nórsko je celosvetovo považované za lídra v prechode na elektrické autá, no práve tu narazíte na najtvrdšiu stenu. Známa lodná spoločnosť Havila Voyages totiž na svojich palubách uplatňuje kompletný zákaz pre elektromobily, hybridy a dokonca aj vodíkové autá.
Obrovským paradoxom je, že samotný prepravca patrí k najekologickejším na svete a jeho moderné lode poháňajú gigantické batériové systémy. Stopka pre autá pasažierov je však čisto bezpečnostným rozhodnutím. Ak by totiž došlo k požiaru batérie na otvorenom mori, posádka nemá šancu situáciu kontrolovať a riskovala by stratu celej lode.
Kým batérie lode sú v špeciálnych protipožiarnych miestnostiach pod neustálym dohľadom, pri autách turistov takáto kontrola možná nie je. Firma priznáva, že kvôli tomu prichádza o veľké zisky, no bezpečnosť je pre ňu prvoradá.
V Grécku vás čaká nútené vybíjanie na ulici
Ak smerujete na juh Európy k Stredozemnému moru, situácia je úplne iná, no rovnako bizarná. V Grécku vstúpilo do platnosti nariadenie, podľa ktorého úroveň nabitia batérie elektromobilov a plug-in hybridov nesmie na trajektoch prekročiť hranicu 40 %.
Veľké lodné spoločnosti, ako napríklad Anek Lines, stav batérie pred nalodením prísne kontrolujú. Čo to znamená pre slovenského turistu? Ak prídete do prístavu s poctivo nabitým autom, posádka vás nekompromisne otočí. Jedinou možnosťou je jazdiť s autom v okolí prístavu so zapnutou klimatizáciou a kúrením tak dlho, kým úroveň batérie neklesne pod stanovený limit.
Tu však prichádza ďalšia pasca. Prejsť trajektom na menší grécky ostrov s takmer vybitým autom je obrovské riziko, keďže nabíjacia sieť na ostrovoch je stále veľmi chudobná a obmedzená. Celú trasu si tak musíte vopred do detailov naplánovať. Ak sa teda v lete chystáte k moru, ešte pred kúpou lístkov na trajekt si dôkladne preštudujte prepravné podmienky konkrétnej spoločnosti, inak vám zostanú len oči pre plač.