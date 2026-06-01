Pondelok1. jún 2026, meniny má Žaneta, zajtra Oxana, Xénia

Desivé varovanie z Moskvy: Európania si majú dávať pozor! Ich pokojný spánok sa skončil

Dmitrij Medvedev
Dmitrij Medvedev (Zdroj: TASR/AP/Ekaterina Shtukina)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Pád ruského dronu na obytný dom v Rumunsku vyvolal diplomatickú krízu medzi Bukurešťou a Moskvou. Do sporu sa zapojil aj Dmitrij Medvedev, ktorý adresoval Európanom výhražný odkaz. 

Pád bojového dronu na území členského štátu NATO opäť zvýšil napätie medzi Ruskom a Západom. Najostrejšiu reakciu tentoraz nepredviedli diplomati ani armáda, ale bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý po incidente v Rumunsku vyslal Európanom znepokojivý odkaz.

„Občania krajín Európskej únie by si mali uvedomiť, že ich predstavitelia jednostranne vstúpili do vojny proti Rusku. Buďte preto ostražití. Pokojný spánok sa skončil. A viete, koho sa máte pýtať prečo,“ odkázal na sociálnych sieťach.

Jeho vyjadrenie prišlo po udalosti, ktorú rumunské úrady označili za najvážnejší incident na svojom území od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Dron dopadol na obytný dom

V skorých ranných hodinách 29. mája zasiahla rumunské pohraničné mesto Galați ruská bezpilotná lietajúca zbraň typu Šáhid. Stroj sa počas rozsiahleho útoku na ukrajinské dunajské prístavy dostal nad rumunské územie a následne narazil do strechy desaťposchodového obytného domu.

Explózia poškodila horné podlažia budovy a vyvolala rozsiahly požiar. Záchranné zložky museli z objektu evakuovať viac než sedem desiatok obyvateľov.

Dvaja ľudia utrpeli ľahšie zranenia. Išlo o ženu a dieťa z bytu na najvyššom poschodí, ktorým sa podarilo opustiť budovu ešte pred príchodom hasičov.

Rumunský prezident Nicușor Dan uviedol, že dron pravdepodobne zmenil smer po zásahu ukrajinskej protivzdušnej obrany. Zároveň zdôraznil, že hoci nešlo o úmyselný útok na Rumunsko, incident je priamym dôsledkom vojny vedenej v tesnej blízkosti hraníc Severoatlantickej aliancie, píše Aktualne.cz.

Moskva odmieta zodpovednosť

Ruské ministerstvo obrany aj ďalší predstavitelia Moskvy odmietli tvrdenia, že by niesli zodpovednosť za zásah obytného domu.

Kremeľ tvrdí, že závery Rumunska a NATO zatiaľ nie sú dostatočne podložené a pred akýmkoľvek rozhodnutím je podľa neho potrebné vykonať detailnú expertízu trosiek bezpilotného lietadla.

Napätie sa ešte zvýšilo po kroku Bukurešti, ktorá oznámila zatvorenie ruského generálneho konzulátu v Konstanci a vyhostenie tamojšieho konzula.

Moskva reagovala takmer okamžite. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vyhlásila, že Rusko na tento krok odpovie rýchlo a tvrdo.

Muž na špinavú prácu

Kým ruská diplomacia používala tradičný diplomatický jazyk, Dmitrij Medvedev zvolil oveľa agresívnejší tón.

Práve túto úlohu podľa mnohých analytikov plní už niekoľko rokov. Hoci jeho reálny politický vplyv je dnes výrazne menší než počas pôsobenia v Kremli, Moskva ho často využíva ako politika, ktorý verejne vyslovuje hrozby a odkazy, ktoré si najvyššie vedenie nechce osvojiť priamo. Nie je to prvýkrát.

Keď nemeckí predstavitelia v minulosti upozornili, že Vladimir Putin by mohol byť v prípade návštevy Nemecka zadržaný na základe zatykača Medzinárodného trestného súdu, Medvedev reagoval mimoriadne ostro.

Tvrdil, že zatknutie hlavy jadrovej veľmoci by Moskva považovala za vyhlásenie vojny.

„Ak by bol líder jadrovej mocnosti na území Nemecka zatknutý, išlo by o vyhlásenie vojny Ruskej federácii. V takom prípade by všetky naše zbrane smerovali na Bundestag, kancelársky úrad a ďalšie ciele,“ vyhlásil vtedy.

Varoval aj pred jadrovými haváriami

Podobný tón zvolil aj počas sporov okolo Záporožskej jadrovej elektrárne.

Európskym lídrom odkázal, že jadrové zariadenia sa nenachádzajú iba na Ukrajine, ale aj v krajinách Európskej únie.

„Netreba zabúdať, že jadrové objekty sú aj v Európe. A nehody sa môžu stať aj tam,“ uviedol.

Keď Ukrajina začala intenzívnejšie útočiť na ciele na Kryme pomocou západných zbraní, Medvedev zašiel ešte ďalej. Vyhlásil, že Západ sa stal priamym účastníkom vojny proti Rusku a Moskva tak získala právo zasiahnuť kohokoľvek v krajinách NATO.

Svoj odkaz zakončil odkazom na biblickú Apokalypsu.

Z liberála sa stal najtvrdší hlas Kremľa

Súčasný obraz Dmitrija Medvedeva ostro kontrastuje s tým, ako bol vnímaný počas svojho prezidentovania v rokoch 2008 až 2012.

V tom čase ho mnohí ruskí aj západní pozorovatelia považovali za tvár možnej modernizácie krajiny. Hovoril o potrebe občianskej spoločnosti, nezávislých súdov a väčších slobôd.

Preslávil sa výrokom, že sloboda je lepšia než nesloboda a práve tento princíp by mal byť základom štátnej politiky.

Na rozdiel od Vladimira Putina, ktorý budoval imidž bývalého dôstojníka KGB, športovca a lovca, Medvedev sa prezentoval ako technokrat fascinovaný novými technológiami. Navštívil Silicon Valley, stretol sa so Stevom Jobsom a verejne sa hlásil k obľube rockovej hudby vrátane skupiny Led Zeppelin.

Pád po korupčnej afére

Po štyroch rokoch však bez odporu uvoľnil prezidentský úrad Putinovi a presunul sa na post premiéra.

Jeho politickú kariéru výrazne poznačila kauza z roku 2017. Opozičný politik Alexej Navaľnyj vtedy zverejnil investigatívny materiál, podľa ktorého mal Medvedev prostredníctvom siete nadácií a spriaznených osôb kontrolovať luxusné nehnuteľnosti, jachty, vinice v Toskánsku a ďalší majetok v hodnote miliárd rubľov.

Odhalenia vyvolali rozsiahle protivládne protesty po celom Rusku a prispeli k oslabeniu jeho pozície.

Keď Vladimir Putin v januári 2020 odvolal vládu, vytvoril pre svojho dlhoročného spojenca novú funkciu podpredsedu Bezpečnostnej rady Ruskej federácie. Hoci ide formálne o významný post, mnohí analytici ho považujú predovšetkým za politickú trafiku, ktorá Medvedevovi umožňuje zostať súčasťou najvyšších mocenských kruhov.

Viac o téme: VarovanieRuskoDmitrij MedvedevRumunskoEurópa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dmitrij Medvedev.
Bývalý ruský prezident pohrozil Nemecku VOJNOU: Rusi majú strach z JEDNEJ veci! Ak sa TOTO stane, zaútočia
Zahraničné
Dmitrij Medvedev
Mrazivé slová z Moskvy: Jadrová apokalypsa je možná, varuje Medvedev
Zahraničné
Dmitrij Medvedev
Hrozivé slová z Moskvy: USA Európe vo vojne s Ruskom neprídu na pomoc! TOTO je dôvod
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V. Weiss st. po výhre nad Maltou: Bolo to utrápené víťazstvo
V. Weiss st. po výhre nad Maltou: Bolo to utrápené víťazstvo
Futbal
Sukne leta 2026
Sukne leta 2026
Feminity TV
Herec Filip Šebesta: Balansuje medzi životom a smrťou!
Herec Filip Šebesta: Balansuje medzi životom a smrťou!
Prominenti

Domáce správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
TEST OSOBNOSTI Do akej
TEST OSOBNOSTI Do akej reality show by si sa hodil?
hashtag.sk
Robert Kaliňák
Kaliňák kritizuje Brusel: Za techniku darovanú Ukrajine dostane Slovensko len zlomok peňazí
Domáce
Hasiči v Trenčianskom kraji mali za týždeň plné ruky práce: Požiare a nehody pribúdali
Hasiči v Trenčianskom kraji mali za týždeň plné ruky práce: Požiare a nehody pribúdali
Trenčín

Zahraničné

Dmitrij Medvedev
Desivé varovanie z Moskvy: Európania si majú dávať pozor! Ich pokojný spánok sa skončil
Zahraničné
Trump vraj zachránil dialóg
Trump vraj zachránil dialóg s Iránom: Po rozhovore s Netanjahuom sa má streľba zastaviť
Zahraničné
Rodičia utýrali dievčatko na
Beštiálni rodičia: Malú Beatrice († 2) umučili na smrť! Spôsobili jej nepredstaviteľné muky
Zahraničné
FOTO Taliansko rieši desivý prípad:
Taliansko rieši desivý prípad: Štyria pakistanskí migranti našli smrť v horiacom aute
Zahraničné

Prominenti

Paľo Habera a Daniela
FOTO Vzácne stretnutie v Prahe: Habera s Peštovou po boku svetových hviezd! Čo dohadovali...?
Domáci prominenti
Marilyn Monroe by mala
Marilyn Monroe by mala 100 rokov: Otázniky okolo jej smrti!
Zahraniční prominenti
Rachel Karnižová porodila syna
Prekvapivý krok slovenskej krásky: 8-mesašný syn ide do jaslí
Domáci prominenti
Barbora Krajčírová
Barbora Krajčírová prežíva silné obdobie: Po komplikáciách a operácii ukázala dcérku Chiaru!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Českí archeológovia v šoku:
Českí archeológovia v šoku: Významný objav pod kostolom z čias stredoveku!
Zaujímavosti
Vysoký cholesterol: Tieto návyky
Vysoký cholesterol: Tieto návyky ho potichu zvyšujú, ani o tom neviete!
vysetrenie.sk
FOTO Čo ukrýval vrak pri
Čo ukrýval vrak pri Nórsku? Nález prekvapil aj skúsených archeológov
Zaujímavosti
Umelá inteligencia môže prepísať
Umelá inteligencia môže prepísať naše poznanie dejín: Tajomstvá staré stovky rokov konečne prehovorili!
Zaujímavosti

Dobré správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne fľaky ani oranžová pokožka: Táto novinka zo Slovenska prekvapí aj vás
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk

Ekonomika

Kam zmizli milióny z vyšších daní? Slovensko pyká za život na dlh, celý rast príjmov zhltli splátky úrokov!
Kam zmizli milióny z vyšších daní? Slovensko pyká za život na dlh, celý rast príjmov zhltli splátky úrokov!
Výrazne menej šetrenia na prvý byt: NBS mení pravidlá pre hypotéky, investorom klepne po prstoch!
Výrazne menej šetrenia na prvý byt: NBS mení pravidlá pre hypotéky, investorom klepne po prstoch!
Koniec veľkých daňových únikov? Štát vytvára Daňový štít, avizuje hon na unikajúce miliardy!
Koniec veľkých daňových únikov? Štát vytvára Daňový štít, avizuje hon na unikajúce miliardy!
Z detských hviezd sa stali miliardári: Tieto známe mená zarobili rozprávkové bohatstvo
Z detských hviezd sa stali miliardári: Tieto známe mená zarobili rozprávkové bohatstvo

Šport

Obrovská tragédia, z ktorej mrazí: Zomrel bývalý reprezentant, mal iba 33 rokov
Obrovská tragédia, z ktorej mrazí: Zomrel bývalý reprezentant, mal iba 33 rokov
Futbal
Infarktový záver zachránil Weissov debut! Slovensko rozhodlo o triumfe z poslednej akcie
Infarktový záver zachránil Weissov debut! Slovensko rozhodlo o triumfe z poslednej akcie
Reprezentácia
Krátko po finálovom zápase prišiel šok: Švajčiarsky hokej prekvapila nečakaná správa
Krátko po finálovom zápase prišiel šok: Švajčiarsky hokej prekvapila nečakaná správa
MS v hokeji
Jeho výkony na MS neušli ani skautom: Slovenský útočník láka pozornosť viacerých tímov NHL
Jeho výkony na MS neušli ani skautom: Slovenský útočník láka pozornosť viacerých tímov NHL
Reprezentácia

Auto-moto

TEST: DS Automobiles N°4 Hybrid 145 - nové auto, nový motor
TEST: DS Automobiles N°4 Hybrid 145 - nové auto, nový motor
Klasické testy
NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
Doprava
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Predstavujeme
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Fenomén „fake busy“: Keď človek vyzerá extrémne zaneprázdnene, ale reálne nič neurobí
Fenomén „fake busy“: Keď človek vyzerá extrémne zaneprázdnene, ale reálne nič neurobí
Prostredie práce
Prečo sú pondelky v práci psychicky náročnejšie, než si myslíme: Chémia tela a tlak okolia, ktoré neoklamete
Prečo sú pondelky v práci psychicky náročnejšie, než si myslíme: Chémia tela a tlak okolia, ktoré neoklamete
Motivácia a produktivita
Kampaň Do práce na bicykli odštartovala! Skvelý teambuilding pre kolegov, registrácia pokračuje do 7. júna
Kampaň Do práce na bicykli odštartovala! Skvelý teambuilding pre kolegov, registrácia pokračuje do 7. júna
Práca a voľný čas
Pracovný horoskop na jún: Kto dostane zaujímavú ponuku a koho čaká viac zodpovednosti?
Pracovný horoskop na jún: Kto dostane zaujímavú ponuku a koho čaká viac zodpovednosti?
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Ako pripraviť nezabudnuteľný Deň detí? Užite si piknik
Ako pripraviť nezabudnuteľný Deň detí? Užite si piknik
Rady a tipy
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Rady a tipy

Technológie

Takto vyzerá nová podovodná správa na WhatsAppe a Signale, cez ktorú hackeri kradnú prístup k súkromným konverzáciám
Takto vyzerá nová podovodná správa na WhatsAppe a Signale, cez ktorú hackeri kradnú prístup k súkromným konverzáciám
Bezpečnosť
Starnutie mozgu môže začínať skôr, než vznikne bunkový odpad. Vedci našli problém priamo vo výrobe bielkovín
Starnutie mozgu môže začínať skôr, než vznikne bunkový odpad. Vedci našli problém priamo vo výrobe bielkovín
Veda a výskum
Netflix odštartoval jún silnou nádielkou filmov. Do ponuky pribudol Rocky, The Big Lebowski, Creed aj celá séria o Riddickovi
Netflix odštartoval jún silnou nádielkou filmov. Do ponuky pribudol Rocky, The Big Lebowski, Creed aj celá séria o Riddickovi
Filmy a seriály
VIDEO: Toto UFO vyzerá ako človek: Čínsky výskumník hovorí, že muselo ustáť sily, ktoré sa nedajú ani predstaviť
VIDEO: Toto UFO vyzerá ako človek: Čínsky výskumník hovorí, že muselo ustáť sily, ktoré sa nedajú ani predstaviť
Veda a výskum

Bývanie

Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax

Pre kutilov

Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Okrasná záhrada
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Zelenina a ovocie
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy narodené v týchto znameniach bývajú najúspešnejšie v živote: Nejde však len o šťastie
Partnerské vzťahy
Ženy narodené v týchto znameniach bývajú najúspešnejšie v živote: Nejde však len o šťastie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dmitrij Medvedev
Zahraničné
Desivé varovanie z Moskvy: Európania si majú dávať pozor! Ich pokojný spánok sa skončil
Rodičia utýrali dievčatko na
Zahraničné
Beštiálni rodičia: Malú Beatrice († 2) umučili na smrť! Spôsobili jej nepredstaviteľné muky
Koniec debát o ovplyvňovaní
Zahraničné
Koniec debát o ovplyvňovaní počasia: Ministerstvo rázne stoplo teórie o chemtrails! Konšpirátorov budú ignorovať
Muž s bagrom začal
Zahraničné
Desivá pomsta manžela: Žena ho chce opustiť! Tak zbúral dom, boli v ňom deti

Ďalšie zo Zoznamu