Pentagon nemôže vyhodiť z armády transrodových vojakov, rozhodol súd

WASHINGTON - Americké ministerstvo vojny (predtým obrany) zatiaľ nemôže poslať do civilu transrodových vojakov. Rozhodol o tom odvolací súd, píšu dnes agentúry. Podľa súdu však ministerstvo obrany môže transrodové osoby vylúčiť z náboru. Šéf Pentagonu Pete Hegseth dal na sociálnych sieťach najavo, že spor doputuje až na najvyšší súd.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vydala v minulom roku faktický zákaz, aby transrodové osoby slúžili v armáde. Odvolací súd vo svojom rozhodnutí tento krok silno kritizoval. Podľa neho bolo rozhodnutie motivované "iba želaním ublížiť politicky nepopulárnej skupine".
Súdne rozhodnutie
Súd vydal tiež prechodné ustanovenie do vyriešenia žalôb proti rozhodnutiu Trumpovej administratívy. Podľa rozhodnutia ministerstvo nemôže poslať do civilu transrodových vojakov. Môže však zastaviť ich nábor. "Javí sa, že ukončiť vojenskú kariéru je ďaleko väčším zásahom, ako odložiť jej začiatok," uviedol sudca Robert Wilkins. V trojčlennom senáte jeho postoj podporila ďalšia sudkyňa, jeden sudca bol naopak proti.
Trumpova politika voči transrodovým vojakom sa podľa organizácií na ochranu práv LGBT+ ľudí môže týkať až 15.000 príslušníkov ozbrojených síl zo zhruba 1,3 milióna vojakov. Podľa iných odhadov je transrodových vojakov v americkej armáde niekoľko tisíc, uviedla agentúra Reuters.