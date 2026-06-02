FOTO Šokujúca premena herca z Marečku, podejte mi pero: O barlách a vychudnutý na kosť!

PRAHA - Zdravotné problémy si vypýtali svoju daň. Obľúbený český herec a hudobník Jiří Schmitzer (76) vyvolal medzi fanúšikmi obavy. Na najnovšej fotografii z koncertu sa objavil o barlách a pôsobí výrazne schudnuto.

Jiří Schmitzer patrí už desaťročia medzi najvýraznejšie osobnosti českej kultúrnej scény. Herec, pesničkár a držiteľ Českého leva však v poslednom období bojuje so zdravotnými problémami, ktoré sa zjavne podpísali aj na jeho vzhľade.

Na sociálnych sieťach sa objavila fotografia z nedávneho koncertu v južných Čechách, na ktorej pózuje s fanúšikom. Pozornosť však neupútal len jeho úsmev, ale najmä fakt, že sa pohybuje s pomocou dvoch barlí. Mnohých zároveň prekvapilo, ako veľmi schudol. „Jiří Schmitzer, hoci mierne indisponovaný, predviedol skvelý koncert v Postrižinskej záhrade,“ napísal k fotografii fanúšik David Hocke.


Čo presne herca trápi, nie je známe. Isté však je, že zdravotné komplikácie ho neobchádzali ani v minulosti. Vlani prekonal ťažký zápal dýchacích ciest a absolvoval aj bližšie nešpecifikovaný zákrok v oblasti krku. Napriek problémom však naďalej vystupuje pred publikom. Aj počas nedávneho koncertu ukázal, že humor, charizma a kontakt s fanúšikmi mu rozhodne nechýbajú.

Zaujímavé svedectvo pridal na sociálnej sieti aj spomínaný fanúšik, ktorý sa so známym hercom stretol osobne. „Nevyzeral dobre. Tiež mu nebolo dobre. Mali sme s ním dohodnutý krst, ale z toho sa ospravedlnil. Napriek tomu mu to neubralo na charizme. Bol strašne milý a priateľský,“ napísal.

Slovenskí diváci si Jiřího Schmitzera spájajú predovšetkým s legendárnymi filmami ako Vesničko má středisková, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Marečku, podejte mi pero!, Černí baroni či Báječná léta pod psa. V posledných rokoch zaujal aj vo filme Staříci, za ktorý získal prestížneho Českého leva. Schmitzer je synom hereckej legendy Jiřího Sováka  (†79).

Mal povesť zábavného človeka, bol však nevrlý cholerik: Jiří Sovák vydedil syna a vnúčatá nikdy nevidel
UTAJENÁ nehoda: Český herec dvakrát nabúral OPITÝ... Smrť spolujazdca a basa!
Z dávnych slov českého herca mrazí: Presná predpoveď smrti!
Známy syn českej legendy: Vyostrené vzťahy, na pohreb otca sa vykašľal!
Tréner Malty E. De Leo po zápase so Slovenskom
V. Weiss st. po výhre nad Maltou: Bolo to utrápené víťazstvo
Sukne leta 2026
Zábava v aquaparku skončila tragédiou: Mladík (†25) zomrel po jazde na tobogane! Z okolností nehody mrazí
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
TEST OSOBNOSTI Do akej reality show by si sa hodil?
Arriva v Nitrianskom kraji má medzi autobusmi najnižší priemerný vek na Slovensku
Putin chce žiť večne: Na výskum nesmrteľnosti venoval miliardy! Média odhalili šialený výskum
Zábava v aquaparku skončila tragédiou: Mladík (†25) zomrel po jazde na tobogane! Z okolností nehody mrazí
Veľký obrat v migračnej politike únie: Nelegálnych migrantov chcú posielať do deportačných centier
Desivé varovanie z Moskvy: Európania si majú dávať pozor! Ich pokojný spánok sa skončil
FOTO Šokujúca premena herca z Marečku, podejte mi pero: O barlách a vychudnutý na kosť!
Režisér českých komédií: 3-krát chcel zomrieť... 1. pokus o samovraždu už na gymnáziu!
FOTO Vzácne stretnutie v Prahe: Habera s Peštovou po boku svetových hviezd! Čo dohadovali...?
Marilyn Monroe by mala 100 rokov: Otázniky okolo jej smrti!
Českí archeológovia v šoku: Významný objav pod kostolom z čias stredoveku!
Vysoký cholesterol: Tieto návyky ho potichu zvyšujú, ani o tom neviete!
Čo ukrýval vrak pri Nórsku? Nález prekvapil aj skúsených archeológov
Umelá inteligencia môže prepísať naše poznanie dejín: Tajomstvá staré stovky rokov konečne prehovorili!
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
Obrovská tragédia, z ktorej mrazí: Zomrel bývalý reprezentant, mal iba 33 rokov
Futbalová rodina spúšťa najsilnejšie modlitby: Anglickej legende diagnostikovali rakovinu
Krátko po finálovom zápase prišiel šok: Švajčiarsky hokej prekvapila nečakaná správa
Infarktový záver zachránil Weissov debut! Slovensko rozhodlo o triumfe z poslednej akcie
TEST: DS Automobiles N°4 Hybrid 145 - nové auto, nový motor
NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Fenomén „fake busy": Keď človek vyzerá extrémne zaneprázdnene, ale reálne nič neurobí
Prečo sú pondelky v práci psychicky náročnejšie, než si myslíme: Chémia tela a tlak okolia, ktoré neoklamete
Kampaň Do práce na bicykli odštartovala! Skvelý teambuilding pre kolegov, registrácia pokračuje do 7. júna
Pracovný horoskop na jún: Kto dostane zaujímavú ponuku a koho čaká viac zodpovednosti?
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Ako pripraviť nezabudnuteľný Deň detí? Užite si piknik
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Takto vyzerá nová podovodná správa na WhatsAppe a Signale, cez ktorú hackeri kradnú prístup k súkromným konverzáciám
Starnutie mozgu môže začínať skôr, než vznikne bunkový odpad. Vedci našli problém priamo vo výrobe bielkovín
Netflix odštartoval jún silnou nádielkou filmov. Do ponuky pribudol Rocky, The Big Lebowski, Creed aj celá séria o Riddickovi
VIDEO: Toto UFO vyzerá ako človek: Čínsky výskumník hovorí, že muselo ustáť sily, ktoré sa nedajú ani predstaviť
Nejde o drahý nábytok, stačí ho dobre rozmiestniť. 6 dizajnérskych úprav, po ktorých bude obývačka hneď vyzerať lepšie
Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta

Strop napadnutý hnilobou nezatepľujte! Majitelia chalúp robia pred letom obrovskú chybu
Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Ženy narodené v týchto znameniach bývajú najúspešnejšie v živote: Nejde však len o šťastie
