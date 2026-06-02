FOTO Šokujúca premena herca z Marečku, podejte mi pero: O barlách a vychudnutý na kosť!

PRAHA - Zdravotné problémy si vypýtali svoju daň. Obľúbený český herec a hudobník Jiří Schmitzer (76) vyvolal medzi fanúšikmi obavy. Na najnovšej fotografii z koncertu sa objavil o barlách a pôsobí výrazne schudnuto.
Jiří Schmitzer patrí už desaťročia medzi najvýraznejšie osobnosti českej kultúrnej scény. Herec, pesničkár a držiteľ Českého leva však v poslednom období bojuje so zdravotnými problémami, ktoré sa zjavne podpísali aj na jeho vzhľade.
Na sociálnych sieťach sa objavila fotografia z nedávneho koncertu v južných Čechách, na ktorej pózuje s fanúšikom. Pozornosť však neupútal len jeho úsmev, ale najmä fakt, že sa pohybuje s pomocou dvoch barlí. Mnohých zároveň prekvapilo, ako veľmi schudol. „Jiří Schmitzer, hoci mierne indisponovaný, predviedol skvelý koncert v Postrižinskej záhrade,“ napísal k fotografii fanúšik David Hocke.
Čo presne herca trápi, nie je známe. Isté však je, že zdravotné komplikácie ho neobchádzali ani v minulosti. Vlani prekonal ťažký zápal dýchacích ciest a absolvoval aj bližšie nešpecifikovaný zákrok v oblasti krku. Napriek problémom však naďalej vystupuje pred publikom. Aj počas nedávneho koncertu ukázal, že humor, charizma a kontakt s fanúšikmi mu rozhodne nechýbajú.
Zaujímavé svedectvo pridal na sociálnej sieti aj spomínaný fanúšik, ktorý sa so známym hercom stretol osobne. „Nevyzeral dobre. Tiež mu nebolo dobre. Mali sme s ním dohodnutý krst, ale z toho sa ospravedlnil. Napriek tomu mu to neubralo na charizme. Bol strašne milý a priateľský,“ napísal.
Slovenskí diváci si Jiřího Schmitzera spájajú predovšetkým s legendárnymi filmami ako Vesničko má středisková, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Marečku, podejte mi pero!, Černí baroni či Báječná léta pod psa. V posledných rokoch zaujal aj vo filme Staříci, za ktorý získal prestížneho Českého leva. Schmitzer je synom hereckej legendy Jiřího Sováka (†79).