Silné zemetrasenie v Taliansku: Juh krajiny zasiahli otrasy o sile 6,2 stupňa

RÍM - Juh Talianska krátko po polnoci zasiahlo silnejšie zemetrasenie. Podľa systému EMSC malo silu 6,2 stupňa. Otras bol cítiť aj ďaleko od epicentra, píšu agentúry. Zatiaľ však nie je jasné, či spôsobil škody alebo nejaké obete.
Podľa aktualizovaných informácií EMSC sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo v mori, pri pobreží regiónu Kalábria. To uviedol aj taliansky seizmologický ústav INGV, ktorý tiež odhadol silu otrasu na 6,2 stupňa.
Talianska civilná ochrana zvolala kvôli otrasu dnes v noci svoju krízovú jednotku. "Otras pocítila veľká časť obyvateľov juhu Talianska a preverujú sa informácie o možných škodách," uviedla civilná ochrana, ktorá zatiaľ neinformovala o škodách či obetiach.
Podľa agentúry Adnkronos otras zreteľne pocítili obyvatelia niektorých južných regiónov, napríklad Kalábria, Sicília a Apúlia. "Otras bol veľmi silný a jasne sme ho pocítili v Cosenze aj celej Kalábrii, situácia je našťastie pod kontrolou," uviedol starosta Cosenzy, ktorá má vyše 67-tisíc obyvateľov a nachádza sa niekoľko desiatok kilometrov od epicentra, Franz Caruso.