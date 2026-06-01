Slováci sa v REBRÍČKU slobody prepadli: Demokracia slabne, varujú experti, vážne krívame v prípade právneho štátu!

BRATISLAVA/WASHINGTON - Slovensko síce stále patrí medzi krajiny s vysokou mierou slobody, no trend posledných rokov je podľa expertov alarmujúci. Vyplýva to z najnovšieho medzinárodného merania, kde odborníci analyzovali stav politických práv, právneho štátu a ekonomickej slobody vo svete. Slovensko sa v rebríčku merania tejto slobody zo všetkých 164 krajín prepadlo a ďalší graf zas ukazuje stagnáciu.
Meranie si zobral na starosť americký think tank Atlantickej rady (Atlantic Council of United States). Autori štúdie upozorňujú, že globálne dochádza k oslabovaniu politických slobôd, zhoršovaniu fungovania právneho štátu a k rastúcim hrozbám voči občianskym právam.
Tento trend sa podľa nich prejavuje aj v krajinách Európskej únie vrátane Slovenska. „Politická sloboda je celosvetovo na ústupe už viac než desať rokov, čo predstavuje vážne riziko pre ekonomický rast a prosperitu v budúcnosti,“ uvádza správa.
Prosperita rastie
V prvej merateľnej veličine Slovensko zaznamenáva stabilitu. Ide o index prosperity, ktorá zostáva prakticky od čias covidu na stabilnej hodnote a postavila nás na 25. miesto z celkových 164.
Dá sa povedať, že mierny nárast alebo stabilitu zaznamenávame vo všetkých meraných veličinách, pričom zlom je v prípade problematiky menšín. Výrazný výkyv nastal aj pri zdravotníctve.
Citeľný pokles v prípade slobody
Slovensko sa ale na druhej strane výrazne prepadlo vo všetkých aspektoch merateľného indexu slobody. Najciteľnejší pokles je v politickom subindexe, ale tiež v zákonnom subindexe. Merali sa také hodnoty, akými sú slobody občanov, politické práva či legislatívny proces. Pri zákonnom subindexe sa merala miera byrokracie, bezpečnosti, sofistikovanosť predkladaných zákonov či súdna nezávislosť a efektívnosť. Vo viacerých spomínaných hodnotách sme, žiaľ, klesli.
Slovensko si berie 40. a 25. miesto v rebríčkoch
Slovensko sa v rebríčku merania indexov slobody ocitlo na 40. a v prípade indextu prosperity na 25. mieste. Celkovo sme pred Chorvátskom a za Seychelmi s Izraelom. Len na porovnanie, na čele je Dánsko a za ním Luxembursko, Česko je na 16. mieste, Poľsko na 34., Rakúsko na 17. hneď za ním a Maďarsko na 56. mieste.
Slovensko tak síce naďalej zostáva v kategórii "High Freedom" (krajín s vysokou mierou slobody, pozn. red.) no v rámci Európy patrí skôr do slabšieho priemeru. Predbehli nás Česko, Estónsko, Slovinsko či Poľsko.
Riešenie pritom nie je žiadna atómová fyzika
Výskumníci z Atlantic Council pritom tvrdia, že nemusíme znova "vynachádzať koleso". Štáty podľa nich potrebujú reformy posilňujúce vládu práva, transparentnosť a zodpovedné riadenie krajiny. "Spravodlivé inštitúcie a individuálne slobody zostávajú najsilnejším základom prosperity," uvádza štúdia.