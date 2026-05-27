Južná Kórea zadržala na mori Číňana, ktorý podľa všetkého unikal z krajiny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

SOUL - Juhokórejské úrady vypočúvajú čínskeho občana, ktorého našli v nafukovacom motorovom člne pri západnom pobreží krajiny, oznámila v stredu pobrežná stráž. Podľa mediálnych správ ide pravdepodobne o disidenta, ktorý sa pokúšal opakovane utiecť z Číny. Informuje o tom agentúra Reuters.

Rybári spozorovali v pondelok neskoro večer muža na 3,3 metra dlhom motorovom člne približne 38 námorných míľ od západného pobrežia a nahlásili to príslušným orgánom. Osoba bola zadržaná v juhokórejských teritoriálnych vodách a predvedená na výsluch pre podozrenie z porušenia imigračných zákonov, uviedla pobrežná stráž. Podľa jej vyhlásenia išlo o Číňana vo veku približne 60 rokov, no neozrejmila, ako sa dostal na miesto, odkiaľ ho vyzdvihli.

Čas a okolnosti zadržania sa zhodovali s prípadom čínskeho disidenta, ktorého denník New York Times identifikoval ako Tung Kuang-pching. Denník zároveň uviedol, že muž už v minulosti ušiel do Thajska, Vietnamu a na Taiwan, odkiaľ ho však úrady zakaždým vrátili späť do Číny.

Čínske veľvyslanectvo v Soule ani čínske ministerstvo zahraničných vecí sa k incidentu doposiaľ nevyjadrili. Agentúra Reuters pripomína, že v roku 2023 juhokórejská pobrežná stráž zadržala iného čínskeho občana, ktorý údajne unikal pred úradmi vo svojej domovskej krajine. Osoba precestovala viac ako 300 kilometrov na vodnom skútri s piatimi kanistrami paliva.

