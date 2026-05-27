Severná Kórea zbrojí: Pod Kimovým dohľadom testovala nové rakety

PCHJONGJANG - Severná Kórea v utorok pod dohľadom vodcu Kim Čong-una uskutočnila testy taktických balistických rakiet, raketového delostrelectva a striel s plochou dráhou letu navrhnutých na moderné bojové operácie. V stredu o tom informovala severokórejská tlačová agentúra KCNA, píše agentúra Reuters.
Zbrane sú modernizované
Testy ukázali, že zbrane a automatizované odpaľovacie systémy boli úspešne zdokonalené tak, aby „vyhovovali náležitým požiadavkám moderného boja a posilnili ich bojové využitie“, citovala KCNA Kim Čong-una.
Severokórejský vodca uviedol, že testy potvrdili predovšetkým bojovú pripravenosť striel s plochou dráhou letu, ktoré budú nasadené v delostreleckých jednotkách v blízkosti hranice s Južnou Kóreou. Podľa Kim Čong-una sú tieto systémy vybavené presnou navigáciou a riadením pomocou umelej inteligencie a dokážu zasiahnuť ciele vo vzdialenosti až 100 kilometrov.
Ohrozenie blízko Soulu
KĽDR neustále modernizuje svoj vojenský arzenál a prisľubuje jeho rozmiestnenie neďaleko hranice s Južnou Kóreou. Reuters zdôraňuje, že v dosahu 100 kilometrov od demilitarizovanej zóny medzi krajinami leží aj centrum juhokórejskej metropoly Soul.
Pchjongjang svojho južného suseda považuje za svojho „hlavného nepriateľa“ a odmieta politiku prípadného zjednotenia krajín. KĽDR o testovaní informovala deň po tom, ako juhokórejská armáda oznámila, že zaznamenala odpálenie viacerých projektilov, vrátane balistickej rakety.