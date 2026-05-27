Severná Kórea zbrojí: Pod Kimovým dohľadom testovala nové rakety

Na tejto fotografii poskytnutej severokórejskou vládou si jej vodca Kim Čong-un (vpravo v strede) kontroluje viacero zbraňových systémov na nezverejnenom mieste.
Na tejto fotografii poskytnutej severokórejskou vládou si jej vodca Kim Čong-un (vpravo v strede) kontroluje viacero zbraňových systémov na nezverejnenom mieste. (Zdroj: TASR/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service)
PCHJONGJANG - Severná Kórea v utorok pod dohľadom vodcu Kim Čong-una uskutočnila testy taktických balistických rakiet, raketového delostrelectva a striel s plochou dráhou letu navrhnutých na moderné bojové operácie. V stredu o tom informovala severokórejská tlačová agentúra KCNA, píše agentúra Reuters.

Zbrane sú modernizované

Testy ukázali, že zbrane a automatizované odpaľovacie systémy boli úspešne zdokonalené tak, aby „vyhovovali náležitým požiadavkám moderného boja a posilnili ich bojové využitie“, citovala KCNA Kim Čong-una.

Severokórejský vodca uviedol, že testy potvrdili predovšetkým bojovú pripravenosť striel s plochou dráhou letu, ktoré budú nasadené v delostreleckých jednotkách v blízkosti hranice s Južnou Kóreou. Podľa Kim Čong-una sú tieto systémy vybavené presnou navigáciou a riadením pomocou umelej inteligencie a dokážu zasiahnuť ciele vo vzdialenosti až 100 kilometrov.

Televízna obrazovka zobrazuje reportáž o neidentifikovanom severokórejskom projektile so záznamom zo súboru počas spravodajského programu na železničnej stanici v Soule.
Zobraziť galériu (2)
Televízna obrazovka zobrazuje reportáž o neidentifikovanom severokórejskom projektile so záznamom zo súboru počas spravodajského programu na železničnej stanici v Soule.  (Zdroj: TASR/AP/Lee Jin-man)

Ohrozenie blízko Soulu

KĽDR neustále modernizuje svoj vojenský arzenál a prisľubuje jeho rozmiestnenie neďaleko hranice s Južnou Kóreou. Reuters zdôraňuje, že v dosahu 100 kilometrov od demilitarizovanej zóny medzi krajinami leží aj centrum juhokórejskej metropoly Soul.

Pchjongjang svojho južného suseda považuje za svojho „hlavného nepriateľa“ a odmieta politiku prípadného zjednotenia krajín. KĽDR o testovaní informovala deň po tom, ako juhokórejská armáda oznámila, že zaznamenala odpálenie viacerých projektilov, vrátane balistickej rakety.

Morbídna oslava 40-ky Tomáša Stríža: Rakva, kniha o smrti a tajomstvá našej smotánky
Prominenti
RAZIA u brata Šalitroša z MIRRI: Prekvapený politik, čakal som to, budem sa rozprávať s ministrom a Ficom!
Vláda na rokovaní v Haniske zhodnotí situáciu v regióne i prípravu referenda
NBÚ varuje: Nebezpečný malvér kradne heslá a bankové údaje cez falošné e-maily
Starmer a Tusk podpíšu novú obrannú a bezpečnostnú dohodu
Čína vyzýva na kompromisy: Peking dúfa v dohodu medzi Iránom a USA po útokoch na Blízkom východe
USA zasiahli loď v Pacifiku: Jeden mŕtvy pri protidrogovom útoku
Kuba volá o pomoc: OSN žiada zásah proti americkej energetickej blokáde
Johnson načapaná s iným mužom: Bozky a vrúcne objatia... Dakota, veď to nie je tvoj frajer!
Morbídna oslava 40-ky Tomáša Stríža: Rakva, kniha o smrti a tajomstvá našej smotánky
Maca Zábranská priznala bulímiu: Peklo odštartovali slová spolužiaka!
Známy český herec sa nezdá: Veď on je starý neverník!
Kilá navyše počas menopauzy? Vedci odhalili jedlá, ktoré môžu zhoršovať priberanie
Tajomstvo staré vyše dvetisíc rokov: FOTO Keď zistili, čo držia v rukách, zostali v nemom úžase!
Muži a "pivné brucho": Potraviny, ktoré sú jeho príčinou (a muži ich milujú)
Na zdravé srdce vraj nestačia ani 2 hodiny pohybu týždenne: Vedci prišli s prekvapivým zistením
Krutá daň za masívnu robotizáciu: V automobilkách na Slovensku hrozí vlna prepúšťania!
Zamestnávatelia posielajú vláde tvrdý odkaz: Preberte sa, inak skončíme v krachu ako Grécko!
Kto môže za zbedačovanie slovenskej ekonomiky? Slováci v tom majú jasno, prstom ukazujú na našich politikov! (prieskum)
Ako si pripraviť doma funkčný kútik: poriadok, dokumenty a jednoduché úložné riešenia pre každú domácnosť

MS V HOKEJI 2026 Poznáme štvrťfinálové dvojice: Najbližšie zápasy nám prinesú atraktívne súboje
VIDEO Vegas prvým finalistom NHL! Favorizované Colorado končí po nečakanom priebehu
MS V HOKEJI 2026 Čechov teší výkon proti Kanade, vo štvrťfinále narazia na favorita
Český klub zasiahla tragická správa: Vyhasol život mladého futbalistu (†21)
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Vysoká škola už nie je zárukou úspechu: Tieto práce vám zarobia tisíce aj bez diplomu
Počuli ste už o zelenom voľne? Mladí objavili nový spôsob, ako bojovať proti vyhoreniu
Reštart pre vašu kariéru: Kariéra EXPO prichádza do Košíc s ďalším ročníkom!
Projektové firmy očakávajú po stagnácii oživenie prác s ich miernym rastom
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Domáce nanuky pre pokročilých: Ako v mrazničke vytvoriť gastronomický zážitok
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Americký kamikadze dron Rogue 1 dostal veľký upgrade. Nová verzia trafí cieľ z väčšej diaľky a poradí si aj s pancierom
Ukrajinci analyzovali Orešnik. Účinok jednej rakety prirovnali k útoku 36 Šáhidov
Mačky môžu vedcom prezradiť viac o rakovine ľudí, než sa čakalo. Ich nádory nesú prekvapivo podobné genetické chyby
VIDEO: Ukrajinci ukázali taliansky Centauro B1. Vyzerá ako tank, no tankom nie je. Podľa posádok strieľa presnejšie než staré sovietske stroje
Popri starších domoch vynikne na prvý pohľad. Bývanie vo Veľkom Orvišti ponúka moderné vnútro aj idylku vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou

Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Má ešte len 30 a štvrté dieťa na ceste: Bývalá finalistka Miss Slovensko odhalila už aj pohlavie bábätka
RAZIA u brata Šalitroša z MIRRI: Prekvapený politik, čakal som to, budem sa rozprávať s ministrom a Ficom!
Štatistiky z trhu s autami odhalili krutú pravdu: Predajcovia zavádzajú Slovákov, POZOR na tento častý trik
MIMORIADNY ONLINE Rusko hrozí Kyjevu ďalšími údermi: Ukrajinské drony majú ciele aj v Bielorusku
Vedci bijú na poplach: Nevieme ako sa ebola prenáša! Šíri sa rýchlejšie, ako sme čakali

