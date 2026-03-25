Merali TRI metre a mali ryšavé vlasy! Nález v americkej jaskyni potvrdil DESIVÚ indiánsku legendu o OBROCH

NEVADA - Nález z americkej Nevady opäť rozvíril diskusiu o existencii dávnych obrov. Objavené kostry mali dosahovať výšku až tri metre a podľa niektorých teórií by mohli súvisieť so starými indiánskymi legendami.
Objav, ktorý dodnes vyvoláva vášne medzi vedcami aj nadšencami histórie, pochádza z jaskyne neďaleko mesta Lovelock. Práve tam boli začiatkom 20. storočia objavené pozostatky, ktoré niektorí označujú za dôkaz existencie dávnych obrov. Kostry, prezývané „Lovelock Giants“, mali podľa dostupných správ merať od približne 2,5 až do 3 metrov. Ako informuje indy100, niektoré telá boli dokonca mumifikované a údajne mali ryšavé vlasy, čo ešte viac podnietilo špekulácie o ich pôvode.
Zvláštne predmety v jaskyni
Na nález sa prišlo v roku 1911, keď baníci pri ťažbe guána v jaskyni objavili zvláštne predmety. Následné archeologické výskumy v rokoch 1912 a 1924 priniesli tisíce artefaktov vrátane obuvi neobvyklej veľkosti či kameňa s odtlačkom, ktorý pripomínal obrovskú ruku. O niekoľko rokov neskôr miestne noviny informovali aj o ďalších dvoch kostrách nájdených v okolí, ktoré mali merať 2,6 a až 3 metre. Podľa dobových správ boli mumifikované spôsobom pripomínajúcim praktiky starovekého Egypta.
Objavy sú často spájané s legendou kmeňa Paiute, ktorý rozpráva príbehy o rase obrov nazývaných Si-Te-Cah. Tí mali byť podľa tradície vysokí, silní a krutí, pričom mali priplávať do Ameriky na jednoduchých plavidlách z trstiny. Podľa týchto legiend viedli obri vojny s miestnymi kmeňmi, až kým sa proti nim nespojili. Poslední z nich sa údajne ukryli v jaskyni, kde ich protivníci zahnali a zapálili oheň pri vstupe, čím ich zadusili.
Stopy silného požiaru
Zaujímavosťou je, že pri prvotných výskumoch sa v jaskyni skutočne našli stopy silného požiaru, čo legendu ešte viac posilnilo. Podobné nálezy boli hlásené aj z oblasti Ánd medzi Peru a Bolivia, kde sa našli kostry s predĺženými lebkami a nadpriemernou veľkosťou, staré približne 3 000 rokov.
Vedci však upozorňujú, že ryšavé sfarbenie vlasov môže byť výsledkom chemických procesov počas rozkladu a dlhodobého uloženia tiel v špecifickom prostredí. Napriek tomu zostáva otázka otvorená. Kým skeptici hovoria o mýtoch a nesprávnej interpretácii nálezov, iní veria, že ide o stopy dávno zabudnutej civilizácie. Isté je jedno – príbehy o obroch, ktoré sa objavujú v rôznych kultúrach po celom svete, dodnes podnecujú fantáziu aj vedecké bádanie.