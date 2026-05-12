KĽDR profituje z vojny: Za pomoc Rusku získala miliardy dolárov, na fronte padli tisíce jej vojakov

MOSKVA - Severná Kórea získala za posledné tri roky asi 13 miliárd dolárov za poskytovanie vojenskej pomoci Rusku vo vojne proti Ukrajine. S odvolaním sa na juhokórejské spravodajské služby o tom informoval japonský týždenník Nikkei Asia, píše o tom ruský denník The Moscow Times.
Izolacionistická KĽDR nezverejňuje štatistické údaje o svojej ekonomike. Podľa odhadov Organizácie Spojených národov jej HDP v roku 2024 dosiahol 17,2 miliardy dolárov, centrálna banka Južnej Kórey ho odhadla na 25,3 miliardy dolárov. Rusko a KĽDR prehĺbili v roku 2022, po invázii na Ukrajinu, vojenské, hospodárske a kultúrne väzby. V roku 2024 podpísali zmluvu o vzájomnej obrane, ktorej súčasťou je aj vojenská podpora v prípade útoku na ktorúkoľvek z nich.
Vlani sa hodnota zásielok raketového delostrelectva, granátov a balistických rakiet krátkeho doletu do Ruska pohybovala medzi siedmimi až takmer 14 miliardami dolárov, uviedol Inštitút pre stratégiu národnej bezpečnosti (INSS) financovaný vládou v Soule. Podľa odhadov Rusko od konca roka 2024 zaplatilo za nasadenie severokórejských vojsk viac ako 600 miliónov dolárov, ktorých zapojili najmä proti ukrajinskej invázii v ruskej Kurskej oblasti v auguste 2024.
Juhokórejská spravodajská služba odhaduje, že do polovice februára 2026 bolo zabitých alebo zranených približne šesť tisíc severokórejských vojakov, keď mnohí sa pri možnosti zajatia rozhodli radšej pre samovraždu. V apríli im v Pchjongjangu vodca Kim Čong-un slávnostne odhalil pamätník a padlých označil za hrdinov. Vo februári poslanec juhokórejského parlamentu po návšteve Ukrajiny uviedol, že v bojovej zóne zostáva približne 10.000 severokórejských vojakov, rovnaký počet inžinierov a stovky operátorov dronov.