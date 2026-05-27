Rodina El Chapa opäť v centre pozornosti: Mexiko zadržalo jeho synovca hľadaného v USA

MEXIKO - Mexické bezpečnostné zložky zadržali v pohraničnom štáte Sonora synovca drogového bossa Joaquína Guzmána, známeho ako El Chapo, na ktorého je v Spojených štátoch vydaný zatykač. O oznámení mexického ministra bezpečnosti Omara Garcíu Harfucha na sieti X informovala agentúra AFP.
Harfuch identifikoval zadržaného iba pod menom Isai N. Mexické médiá však napísali, že ide o Isaiho Martíneza Zepedu. Podľa nich bol Zepeda zadržaný už v roku 2008, ale nie je jasné, kedy bol z väzenia prepustený. Tlačový hovorca ministra bezpečnosti oznámil AFP, že k informáciám mexických médií úrady nemajú bližšie podrobnosti.
El Chapo bol po celé desaťročia najmocnejším drogovým bossom v Mexiku a dvadsaťpäť rokov viedol kartel Sinaloa, ktorý pašoval do USA drogy a preslávil svojou krutosťou voči komukoľvek, kto sa postavil do cesty jeho operáciám. Guzmán bol odsúdený v roku 2019 americkým súdom na doživotný trest a teraz býva vo väznici v štáte Colorado. Dvaja synovia El Chapa, Ovidio a Joaquín sú tiež uväznení v Spojených štátoch na základe obvinení z obchodu s drogami.