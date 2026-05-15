Piatok15. máj 2026, meniny má Žofia, Sofia, zajtra Svetozár

Unesené deti z Ukrajiny: Severná Kórea odsúdila britské sankcie na Medzinárodný detský tábor Songdowon

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Visar Kryeziu)
TASR

PCHJONGJANG - Severná Kórea v piatok kritizovala Britániu za uvalenie sankcií na Medzinárodný detský tábor Songdowon, v ktorom boli deti unesené z Ukrajiny. Londýn obvinila z toho, že sa snaží poškodiť imidž krajiny a podkopať jej vzťahy s Ruskom. Informuje správa agentúry AFP.

Od začiatku vojny na Ukrajine ľudskoprávni aktivisti informujú o obavách, že ukrajinské deti z Ruskom okupovaných oblastí sú vystavené politickej indoktrinácii. Podľa Kyjeva bolo 20.570 ukrajinských detí deportovaných alebo násilne vysídlených, 2318 je nezvestných a 704 zahynulo. Z minuloročnej správy Regionálneho centra pre ľudské práva so sídlom na Ukrajine vyplýva, že 12-ročného chlapca a 16-ročné dievča z okupovaných oblastí na Ukrajine poslali do Medzinárodného detského tábora Songdowon v Severnej Kórei.

Tam ich učili ako „zničiť japonských militaristov“. Stretli sa s veteránmi KĽDR, ktorí v roku 1968 napadli loď amerického námorníctva, pričom zabili a zranili deväť amerických vojakov, uvádza sa v správe. Británia 11. mája uvalila na severokórejský detský tábor sankcie a zmrazila jeho majetok. Ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že pravdepodobne sa „zapája a poskytuje podporu“ pre ruský program „násilnej deportácie a prevýchovy ukrajinských detí“.

Britská diplomacia Pchjongjang obvinila

Britská diplomacia Pchjongjang obvinila z poskytovania „podpory pre politiku alebo kroky, ktoré podkopávajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, suverenitu alebo nezávislosť Ukrajiny“. Severokórejská tlačová agentúra KCNA v piatok označila postup Británie za „konšpiračné kroky s cieľom démonizovať Rusko“ a „neúnosnú urážku“ Pchjongjangu. Postoj Londýna nazvala „ohavnou, neetickou, politicky motivovanou provokáciou, ktorej cieľom je pošpiniť vonkajší imidž nášho štátu a znevážiť vzťahy a priateľstvo KĽDR a Ruska“.

AFP objasňuje, že Medzinárodný detský tábor Songdowon vznikol na propagovanie politického systému KĽDR pre mladých návštevníkov zo zahraničia. KCNA ho označila za „posvätnú základňu pre vzdelávanie a rast detí“. Hovorca severokórejského ministerstva zahraničných vecí podľa KCNA obvinil Britániu z „bezdôvodného spájania nášho táborového zariadenia pre deti s nepodloženou otázkou 'násilného presídľovania' ukrajinských detí“.

Spoločnosť Koryo Tours na svojej internetovej stránke uvádza, že tábor neďaleko mesta Wonsan vznikol v roku 1960 s cieľom podporovať medzinárodné priateľstvo prostredníctvom hosťovania detí zo zahraničia. Kapacita tábora je 1200 miest a ročne ho navštívi približne 400 zahraničných návštevníkov napríklad z Číny, Mexika, Mongolska, Ruska či Thajska.

Moskva ukázala nečakaných hostí: Vojaci KĽDR po prvýkrát pochodovali na prehliadke ku Dňu víťazstva
Severná Kórea sa neviaže na jadrovú zmluvu: Pchjongjang odmieta tlak OSN a potvrdzuje status jadrovej veľmoci
Pod maskou kuriéra kradol, čo mu prišlo pod ruky
Sajfa sa porovnal s Valábikom: Mimozemšťania by neverili, že sú jeden živočíšny druh!
Nový reprezentačný tréner Vladimír Weiss: Gro mužstva je výborné
Hasiči zasahovali v Holíči: Horela časť strechy rodinného domu
Úspešný zásah polície: V Kalnej nad Hronom zadržala páchateľov dvoch krádeží
Polícia sa pripravuje na rizikový futbalový zápas v Dunajskej Strede
Šokujúci prípad v Slovinkách: Muž chcel návnadami s klincami zabiť psa, súd ho potrestal
Kandidát na prezidenta Peru Aliaga žiada opakovanie prezidentských volieb
V Konžskej demokratickej republike sa šíri ebola: Údajne jej podľahlo už 65 ľudí
Počet amerických vojakov v Poľsku sa nezníži: Aj napriek rozhodnutiu Pentagónu
Sharon Stone v slzách: Milovaný brat podľahol krutej chorobe! Dojímavý odkaz do neba!
Rozhorčený Žigo Pálffy: Prekvapila ho cena tankovania na Slovensku!
Finalisti Eurovízie sú známi: Zabodovalo aj Česko!
Je nezničiteľná! Hollywoodska legenda je nadržaná aj po 76-ke: Môj orgazmus trvá tri dni
Prečo si ráno nepamätáme sny? Vedci konečne vysvetlili záhadu, ktorá mätie ľudí celé roky
Neuveriteľný zárobok: VIDEO Amanda robí šperky zo spermií! Jej deťom je to jedno
Sarkopénia: Tichá strata svalov s pribúdajúcim vekom, ktorá môže skrátiť život
Špeciál pred MS v hokeji 2026: V tíme Slovenska sú aj dve nové a veľmi známe priezviská
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Veľká zmena v starostlivosti o seniorov: Budú sa o nás raz starať roboty? Slováci v tom majú jasno!

Horúca aktualita! Weiss ml. sa definitívne rozlúči s kariérou, bude pokračovať v Slovane
Slafkovský žartoval na adresu spoluhráča Demidova: Nemohol som sa naňho pozerať!
MS V HOKEJI 2026 Na súpiske Slovenska je zatiaľ 23 hráčov, lídra obrany trápi zranenie
VIDEO Juraj Slafkovský režíroval kanonádu Montrealu: Buffalo zostrelil tromi bodmi
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Most na D1 pri Fričovciach čaká štvormesačná oprava
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Vyžmýkaní ako citrón? 5 tipov, čo robiť po práci, aby ste dobili baterky a nielen „prežívali"
Hostia za dverami? S touto expresnou syrovou roládou vás nič neprekvapí.
Krémeš, ako ho nepoznáte. Klasiku som vymenila za karamel a nemohla som urobiť lepšie.
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Nový Gmail účet už nemusí dostať 15 GB zadarmo. Google testuje podmienku, ktorá sa týka tvojho telefónneho čísla
Tajomné kufríky čínskych agentov pri Trumpovi vyvolali šialenstvo na internete
Vedci navrhli nový spôsob, ako hľadať mimozemský život. Nemusí ho prezradiť molekula, ale zvláštny „chemický poriadok"
CNN: Rusko prvýkrát od roku 2024 stráca viac územia, než získava
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú

Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Najkrajšie jarné víkendovky pre rodiny: Tieto miesta do pár hodín od Slovenska si deti zamilujú
Vyššie platy aj nižšie dane?! Vláda Chystá balík zhruba 90 opatrení: TOTO má pomôcť našej peňaženke aj ekonomike
Veterinárni inšpektori v ŠOKU: V obývačke na východe Slovenska našli divokú africkú ŠELMU! Varovanie odborníkov
Bankomatová MAFIA opäť udrela: Ďalší útok na zariadenie a poplach o štvrtej hodine ráno!
Kotlár uvádza veci na pravú mieru: Žiadna otočka Slovenska sa nekoná! TAKTO je to v skutočnosti s WHO

