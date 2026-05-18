Kim Čong-un vyzval na posilnenie jednotiek na hranici: Južnú Kóreu označil za hlavného nepriateľa

PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un na nedeľňajšom stretnutí s armádnymi veliteľmi vyzval na posilnenie jednotiek na hranici s Južnou Kóreou. Podľa štátnej agentúry KCNA zdôraznil, že modernizácia technológií v kľúčových jednotkách, najmä frontových, je zásadná pre účinné odstrašenie od vojny. Informovala o tom v pondelok agentúra Johnap.
Kim Čong-un označil Južnú Kóreu za „úhlavného nepriateľa“ a zdôraznil politiku premeny južnej hranice na „nedobytnú pevnosť“. Na tento účel plánuje KĽDR prepracovať organizačnú štruktúru ozbrojených síl a posilniť jednotky v prvej línii, čo má nepriateľa odradiť od vyvolania konfliktu.
Líder KĽDR tiež poukázal na zodpovednosť veliteľov za budovanie „najsilnejšej“ armády na svete a avizoval reformu výcvikového systému s dôrazom na praktické cvičenia prispôsobené „súčasným vojnám“.
Po skončení stretnutia sa severokórejský odfotografoval s poprednými veliteľmi, vrátane náčelníka generálneho štábu Ri Jong-gila a poradcu ministerstva obrany Pak Čong-čchona. Začiatkom mája Kim Čong-un nariadil armáde, aby do konca roka nasadila pozdĺž hranice s Južnou Kóreou nový samohybný húfnicový systém.