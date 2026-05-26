Vlak zrazil 89 oviec! Portugalská firma žiada odškodné od ich pastierov

LISABON - Portugalská štátna spoločnosť Infraestruturas de Portugal žiada od dvoch pastierov odškodné 26.4000 eur. Minulý rok regionálny vlak zrazil 89 ich oviec, čo spôsobilo meškanie dopravy. Informuje správa agentúry DPA.
Železničná a cestná spoločnosť Infraestruturas de Portugal odškodnenie zdôvodnila poškodením vlaku a veľkým meškaním ďalších spojov. Nehoda sa stala na úsvite 28. decembra v okrese Montemor-o-Velho 200 kilometrov severne od Lisabonu. Rušňovodič podľa miestnych médií tvrdil, že stádo oviec ležalo na koľajniciach za zákrutou, takže ich uvidel až na poslednú chvíľu. Napriek použitiu núdzovej brzdy zrážke nezabránil a vlak sa zastavil až približne 540 metrov od miesta nárazu.
36 spojov nabralo meškanie
Šesťdesiatpäť oviec patrilo jednému pastierovi a dvadsaťštyri druhému. V dôsledku nehody nebolo vypravených šesť spojov a dva ďalšie boli čiastočne odročené. Ďalších 36 spojov nabralo meškanie dokopy 580 minút. Pastieri sa proti odškodnému odvolali s tým, že išlo o nehodu bez úmyselného konania, uviedol ich právnik pre denník Correio da Manhã. Takéto incidenty sú podľa neho súčasťou všeobecného rizika železničnej dopravy.