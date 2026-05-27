Jackpot snov v Európe: Šťastlivec vyhral 120 miliónov eur, ide o rekordnú sumu

HELSINKI/PRAHA - V Česku padla rekordná výhra v lotérii, tipujúci získal dnes večer v hre Eurojackpot takmer 120 miliónov eur (2,911 miliardy korún). Informácie z tabuľky výhier na webe lotériovej spoločnosti potvrdila hovorkyňa Allwyn Česko Dita Stejskalová. Doterajší rekord z mája 2015 bol 2,466 miliardy korún v rovnakej hre.
Stejskalová upozornila, že tipujúci z výhry odvedie štátu 15-percentnú zrážkovú daň. Český štátny rozpočet tak od výhercu získa takmer 437 miliónov korún. Staviť si v Eurojackpote môžu ľudia v 19 krajinách, v druhom poradí dnes jeden tipujúci v Nórsku a štyria v Nemecku získali každý viac ako 98 miliónov korún. Allwyn podľa Stejskalovej teraz zisťuje, v ktorom kraji bola víťazná stávka podaná, prípadne či si výherca nevsadil on-line. Bližšie informácie firma oznámi neskôr.
Medzinárodná číselná lotéria Eurojackpot sa hrá od marca 2012, v Česku od októbra 2014. Doterajšiu najvyššiu výhru 2,466 miliardy korún v nej stávkar z Pardubického kraja vyhral 15. mája 2015. O vyhrané peniaze sa prihlásil po 26 dňoch, peniaze vtedy daniť. Česko má z výhier v lotériách ešte jedného miliardára. V Eurojackpote 14. júna 2019 vyhral 1,412 miliardy korún. Stavil vtedy on-line cez internet na stránkach lotériovej spoločnosti.