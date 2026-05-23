Chlapci, nevadí, ideme ďalej! REAKCIE politikov na hokejovú prehru s Českom, chystajte sa radšej na Kanadu!

BRATISLAVA - Po štyroch výhrach v rade to už zrejme muselo prísť. Výkon slovenskej hokejovej reprezentácie v sobotňajšom "federálnom dueli" proti Českej republike bol obdivuhodný, no na výhru to nestačilo. Zápas sledovali okrem klasických hokejových priaznivcov vo Švajčiarsku aj naši politici vo svojich domovoch. Zanechali svoje dojmy zo zápasu a chlapcom do kabíny odkazujú, aby sa radšej pozerali na nedeľnú výzvu s Kanadou.
Už počas zápasu nezaprel svoje fanúšikovské srdce lekár a poslanec opozičného Kresťanskodemokratického hnutia Peter Stachura, ktorý hráčov na švajčiarskom ľade na diaľku podporoval.
Vyhraj buly, môžeš všetko
Kreatívnu politickú hlášku si vymyslelo zase duo z Hnutia Slovensko v podobe poslancov Gábora Grendela a Michala Šipoša, ktorí napísali "vyhraj buly, môžeš všetko".
Podpora od podpredsedu parlamentu
Nechýbal ani klasický fanúšik - predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko, ktorý ocenil veľmi dobrý výkon hokejistov aj napriek prehre s Českom. Reprezentantom však poradil, aby na dnešnú prehru čím skôr zabudli. "Zajtra nás čaká náročný duel proti Kanade. CHalani išli na dno svojich síl. Sme naladení na víťaznú vlnu," vyhlásil Danko.
Sklamanie z prehry neskrýval však predseda KDH Milan Majerský. "Naši však bojovali až do konca a predviedli skvelý výkon. Nemáme sa za čo hanbiť a aj napriek tesnej prehre s bratmi Čechmi pokračujeme ďalej," povedal šéf kresťanských demokratov Majerský a držať palce bude aj počas náročneho nedeľného duelu s Kanadou.
Reprezentantov za dnešný výkon pochválil Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska. "Škoda výsledku, ale aj také momenty patria k športu. Ideme ďalej. Držím palce do ďalších zápasov," dodal.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR vyhodnotilo prehru ako smolnú, no po výbornom výkone. "Ak tento výkon zopakujeme, už zajtra od 20:20 proti Kanade budeme opäť bojovať o víťazstvo," dodali.