Kauza Kuciak pokračuje: Kľúčový svedok Andruskó vypovedá už tretí deň na súde v Pezinku

PEZINOK - Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov pokračuje tretí deň v rade na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku výsluchom kľúčového svedka Zoltána Andruskóa. Svedok si za sprostredkovanie vraždy novinára odpykáva 15-ročný trest väzenia.
Ťažká výpoveď svedka
Na začiatku stredajšieho hlavného pojednávania svedok uviedol, že nedokázal posledné dve noci poriadne spať a necíti sa najlepšie. „Mám pocit, že mam tlmené reakcie,“ povedal s tým, že sa napriek tomu bude snažiť vypovedať. Okrem iného povedal, že informácie o vyšetrovaní Kuciakovej vraždy mal hneď od začiatku od obžalovanej Aleny Zs.
Obžalovaní v sále
V pojednávacej miestnosti sa spomedzi obžalovaných nachádzajú Marian K., Alena Zs. a Dušan K. Štvrtý obžalovaný Darko D. súhlasí s konaním v jeho neprítomnosti a na pojednávanie sa nedostavil. Prítomný je aj tlmočník, ktorý bude z maďarského jazyka prekladať dôkazy, ktoré súd plánuje vykonať.
V pondelok (25. 5.) absolvoval Andruskó spontánnu výpoveď. Potom mu postupne kládli otázky prokurátori, obhajcovia, obžalovaní, splnomocnenci poškodených, otec zavraždeného novinára a senát ŠTS. V stredu odpovedá svedok na otázky predsedu senátu ŠTS Miroslava Mazúcha. Okrem iného Andruskó zopakoval, že podľa slov Aleny Zs. si mal u nej vraždu Kuciaka objednať Marian K.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.