Novinár mal v Turecku uraziť prezidenta! Súd ho podmienečne prepustil

ANKARA - Turecký súd vo štvrtok rozhodol o podmienečnom prepustení tureckého spravodajcu nemeckej stanice Deutsche Welle (DW) Alicana Uludaga, ktorý bol zadržaný pre údajné „urážanie prezidenta“. Informuje správa agentúry AFP.
Uludaga zatkli 19. februára v jeho dome v Ankare pre obvinenia z „urážky“ tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a „šírenie falošných správ“ na sieti X. Nemecko odmietlo obvinenia voči novinárovi ako „nepodložené“ a organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International žiadala jeho prepustenie. Novinár je vo väzbe v Istanbule a na pojednávanie sa pripojil prostredníctvom videolinky. Voči obvineniam sa dôrazne bránil a žiadal súd o prepustenie, uviedla Deutsche Welle, ktorej tím bol v súdnej sieni.
„Bol som zadržaný, no nespáchal som trestný čin, ktorý by odôvodňoval zatknutie... Som novinár, ktorý je umlčiavaný,“ vyhlásil Uludaga. Ako reportér sa už 18 rokov špecializuje na súdnictvo. Podľa svojich slov vo všeobecnosti kritizoval vzťah medzi súdnictvom a politikou. „Ako súdny reportér som na sociálnych sieťach kritizoval fungovanie súdnictva. Chcem vedieť, čo je na tom trestné?“ Súdne pojednávania trvalo asi hodinu, sudca ho ukončil jeho podmienečným prepustením a potom ho odročil. AFP konštatuje, že z rovnakých činov v uplynulých rokoch obvinili v Turecku mnoho ľudí vrátane tínedžerov a novinárov. Často sa to používa na umlčanie kritikov Erdogana.
Organizácia Reportéri bez hraníc označili Uludagovo zadržanie ako „neslýchané“ a uviedli, že mu hrozí necelých päť mesiacov väzenia. Turecká prokuratúra vo štvrtok začala nové vyšetrovanie proti dvom vedúcim pracovníkov denník BirGün pre „urážku prezidenta“ v súvislosti so správou o univerzitných študentoch, ktorí sa zapájajú do protestov.