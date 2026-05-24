Dohoda medzi USA a Iránom sa blíži: Von der Leyenová a Starmer vítajú pokrok

BRUSEL - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v nedeľu privítala „pokrok smerom k dohode medzi USA a Iránom“ zameranej na ukončenie vojny na Blízkom východe. Tieto vyjadrenia zazneli v čase, keď americkí predstavitelia uviedli, že k oznámeniu dohody s Teheránom by mohlo dôjsť už v nedeľu. Britský premiér Keir Starmer taktiež ocenil tento posun. Informuje správa agentúr AFP a DPA.
„Potrebujeme dohodu, ktorá skutočne zmierni napätie v konflikte, opäť otvorí Hormuzský prieliv a zaručí úplnú slobodu plavby bez akýchkoľvek prekážok. Nesmieme Iránu dovoliť, aby vyvinul jadrovú zbraň,“ napísala von der Leyenová.
Starmer vo svojom vyhlásení na platforme X zase napísal, že Spojené kráľovstvo bude spolupracovať so svojimi medzinárodnými partnermi, aby „využilo túto príležitosť“ a pomohlo dosiahnuť dlhodobé riešenie v regióne. Rovnako tiež zopakoval, že je dôležité, aby Irán nikdy nemal možnosť vyvinúť jadrovú zbraň. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu vyhlásil, že k oznámeniu dohody s Iránom, ktorá by mohla formálne ukončiť vojnu na Blízkom východe, by mohlo dôjsť už čoskoro.