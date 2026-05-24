Obchodná dohoda medzi USA a Indiou: Rubio očakáva skorý podpis

NAÍ DILLÍ - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa je presvedčená, že Spojené štáty a India čoskoro uzatvoria obchodnú dohodu, vyhlásil v nedeľu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Dosiahli sme obrovský pokrok, povedal po rokovaniach s indickým rezortným kolegom Subrahmanjamom Džajšankarom. Informuje správa agentúry DPA.
Nakoniec sa dosiahne dohoda, ktorá bude slúžiť národným záujmom oboch krajín, povedal Rubio. Časový rámec pre ukončenie rokovaní nešpecifikoval, pričom uviedol, že do Indie čoskoro vycestuje americká delegácia. India a USA začiatkom februára podpísali rámec predbežnej obchodnej dohody. Na jej základe Spojené štáty znížia svoje clá na indický tovar zo súčasných 25 % na 18 %. USA v minulom roku uplatňovali na indický tovar až 50-percetné clá. Ich súčasťou bolo aj tzv. sekundárne clo vo výške 25 % zavedené s cieľom prinútiť Indiu, aby prestala nakupovať ruskú ropu.