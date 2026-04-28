Hviezda Rolling Stones na pokraji smrti: Svedok opísal, ako sa Mick Jagger predávkoval heroínom!

USA - Mick Jagger bol na pokraji smrti! Legendárny frontman kapely The Rolling Stones mal v 70. rokoch len krôčik od tragického konca po predávkovaní heroínom a zachrániť ho museli doslova v poslednej sekunde.
Podľa novej knihy Boba Spitza s názvom „The Rolling Stones: The Biography“ sa dramatická udalosť odohrala v roku 1976, keď bol Jagger na absolútnom vrchole slávy. Po európskom turné sa mal spevák jedného večera nečakane objaviť v byte vtedajšieho šéfa vydavateľstva Rolling Stones Records Marshalla Chessa v New Yorku – znudený, nepokojný a už pod vplyvom alkoholu či drog.
A potom to nabralo rýchly spád. Jagger vraj naliehal, aby sa párty nekončila, a tak Chess zohnal heroín. Obaja si mali rozdeliť jednu dávku – no len pár minút po užití sa spevák zrútil na zem. Bezvládny, s modrejúcimi perami, bojoval o život.
„Myslel som si, že mi zomrie priamo v byte!“ mal údajne panikáriť Chess, ktorý sa ho snažil prebrať fackami – márne. Situácia bola kritická, a tak okamžite volal záchranku. Zároveň kontaktoval aj hudobného magnáta Ahmeta Erteguna, ktorý dorazil spolu s hollywoodskou hviezdou Faye Dunaway.
Kým prišli záchranári, Chess vraj poskytoval Jaggerovi umelé dýchanie. Až keď ho napojili na kyslík, spevák sa opäť plnohodnotne a sám nadýchol. Následne ho previezli do nemocnice, kde mu Faye Dunaway vybavila súkromnú izbu a snažila sa všetko ututlať, aby sa škandál nedostal na verejnosť.
Tento incident mal byť pre Chessa poslednou kvapkou – krátko nato opustil hudobný biznis a aj drogový svet. Samotný Jagger sa k celej udalosti zatiaľ nevyjadril, no jeho minulosť s drogami bola už dávnejšie predmetom mnohých špekulácií a veľa sa už v kuloároch o nej hovorilo. Už v roku 1969 ho zatkli za držanie drog, hoci spevák vždy tvrdil, že podozrivý balíček mu bol len nastrčený.
Zaujímavé je, že aj jeho kolega z kapely Keith Richards bojoval s heroínom celé roky, kým sa ho v roku 1978 definitívne nevzdal. A aby toho nebolo málo, veru aj jeho bývalá partnerka Jerry Hall dokonca potvrdila, že Jagger drogy užíval, a to aj v čase, keď sa spoznali – no kvôli nej s tým údajne dokázal prestať.