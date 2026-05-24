Senior z Hradca Králové je tretí deň nezvestný: Trpí demenciou

HRADEC KRÁLOVÉ - 82-ročného nezvestného seniora z Hradca Králové sa polícii nedarí nájsť. Je nezvestný tretí deň. Má demenciu a môže byť zmätený. Hliadky ho dnes hľadali medzi Hradcom a Týniskom nad Orlicou. ČTK to povedala policajná hovorkyňa Karolína Macháčková.
Na linku 158 volajú svedkovia a udávajú miesta, kde niekoho podobného videli. Polícia preto dnes presunula hliadky medzi Hradec Králové a Týnisko, konkrétne do okolia Krňovíc. Ale hľadanie tam nebolo úspešné. "Stále máme pátracie hliadky v teréne," dodala hovorkyňa.
Policajti prosia ľudí, aby boli všímaví, pozerali sa do porastov aj mimo ciest alebo hľadali zelený skladací bicykel, na ktorom muž v piatok popoludní odišiel z domu v ulici U Jednoty. Pravdepodobne je bez jedla, pitia aj liekov. Mobilný telefón pri sebe nemá. Muž meria okolo 160 až 170 centimetrov, je chudej postavy. Má biele vlasy, modré oči a je hladko oholený. Na sebe mal v čase zmiznutia bielu bundu a modré tepláky.