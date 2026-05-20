AKTUÁLNE Krvavý útok v Bratislave: Muž zraneniam podľahol! Páchateľ je na úteku

BRATISLAVA - Na Cabanovej ulici v Bratislave došlo v stredu večer k útoku chladnou zbraňou na muža. Zraneniam podľahol. Bratislavská krajská polícia po podozrivej osobe, ktorá ušla, intenzívne pátra. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„V čase o 20.09 h sme na linke 158 prijali oznam o útoku chladnou zbraňou na muža. Na ulicu Cabanova boli ihneď vyslané hliadky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Po príchode hliadok na miesto sa tam už nachádzala rýchla zdravotná pomoc, ktorá už mužovi nedokázala pomôcť,“ uviedla polícia s tým, že udalosť je v štádiu vyšetrovania.