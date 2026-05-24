Nové pravidlo o autoškolách vás ŠOKUJE: Jazdy bez inštruktora?! Postačí vám aj člen rodiny a najazdené kilometre

BERLÍN - Získať vodičský preukaz aj bez klasického modelu výučby v autoškole? Príde táto legislatíva po čase aj na Slovensko? V Nemecku už totiž vo veľkom pripravujú zásadné zmeny, ktoré by mohli výrazne zlacnieť aj zjednodušiť cestu k vodičskému preukazu. Uchádzači by totiž mohli časť povinnej praxe absolvovať v súkromnom aute pod dohľadom skúseného vodiča. Takým môže byť napríklad aj rodinný príslušník.
Na novinky v pravidlách pri získaní "vodičáku" upozornil portál Autoviny.sk.
Začať chcú už v roku 2027, inšpirácia prišla od našich susedov
Projekt, ktorý má odštartovať od januára budúceho roka, je reakciou na rastúce ceny autoškôl. Ako upozornil portál Autoviny, Nemci sa inšpirovali modelom fungujúcim v Rakúsku. Budúci vodiči by tak mohli ešte pred záverečnou skúškou legálne jazdiť so sprievodom blízkej osoby alebo iného vopred schváleného vodiča. Podmienkou bude, aby spolujazdec vlastnil vodičský preukaz dostatočne dlho a mal potrebnú prax.
Podmienka v podobe počtu najazdených kilometrov
Uchádzači by mali pred skúškou najazdiť viac ako 1 000 kilometrov v súkromnom vozidle. Práve väčší počet praktických skúseností má podľa odborníkov zvýšiť pripravenosť mladých vodičov na reálnu premávku. Veľké zmeny sa však netýkajú len samotných jázd. Autoškoly dostanú väčšiu voľnosť pri využívaní digitálnej výučby a moderných učebných metód.
Výraznou úpravou prejde aj teoretická časť skúšok. Súčasný katalóg s viac ako 1 100 otázkami sa má zredukovať približne o tretinu. Rozsah požadovaných vedomostí sa však meniť nebude, keďže pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy.
Znížiť by sa mali aj náklady na povinné jazdy. Po novom by totiž mala stačiť len jedna jazda z každého špeciálneho typu, napríklad nočná jazda či jazda na diaľnici. Skrátiť sa má aj samotná praktická skúška.
Nový systém budú v Nemecku zatiaľ testovať päť rokov. Až následne sa rozhodne, či sa stane trvalou súčasťou výučby vodičov.