Poľskom otriasa kontroverzný prípad: Pár chcel potrat jedného z dvojčiat

VARŠAVA - Poľsko rieši prípad selektívneho potratu jedného z dvojčiat, ku ktorému pomohla poľská organizácia Aborcyjny dream team (ADT). V prípade podľa organizácie nešlo o zdravotnú indikáciu, ale o rozhodnutie páru, ktorý nechcel dve deti, čo v Poľsku nie je legálne. Na prípad upozornil denník Rzeczpospolita.
„Dnes nám zavolala osoba v desiatom týždni tehotenstva s dvojčatami a začala sa pýtať na dostupnosť interrupčných kliník v Česku a na Slovensku,“ povedala vo videu na Instagrame Justyna Wydrzyňska z ADT. Podľa nej išlo o chcené tehotenstvo, no pár nepočítal s tým, že pôjde o dvojčatá. Wydrzyňska následne žene poskytla informácie o zariadeniach v Európe, ktoré vykonávajú selektívny potrat. Selektívna interrupcia pri viacpočetnom tehotenstve spočíva v usmrtení jedného plodu injekciou chloridu draselného, pričom druhý zostáva v maternici a ďalej sa vyvíja.
Kontroverziu vyvolal fakt, že v opísanom prípade nešlo o zdravotné dôvody ani o poškodenie jedného z plodov. Denník Rzeczpospolita oslovil českú kliniku pri poľských hraniciach, ktorú Poľky využívajú na ukončenie tehotenstva. Klinika informovala, že v Česku sa selektívne potraty na želanie nevykonávajú a dostupné sú len v Holandsku, čo potvrdila aj Natalia Broniarczyková z ADT. „Aj to však závisí od lekára, pretože teoreticky sa to na želanie tiež nevykonáva. Riziko poškodenia celého tehotenstva je príliš veľké,“ dodala klinika.
Potrat je legálny, ak tehotenstvo priamo ohrozuje život
Prípad kritizovali poľské pro-life organizácie. Nadácia Život a rodina označila zákrok za neetický a aktivistky z ADT označila za radikálne aj v rámci prointerupčného prostredia. ADT naopak argumentuje, že pacientky sú pred zákrokom podrobne informované o všetkých zdravotných rizikách vrátane možnosti straty celého tehotenstva a že rozhodnutie musí zostať na žene. Broniarczyková uviedla, že časť pacientok po konzultáciách od pôvodného zámeru ustúpi.
V Poľsku je v súčasnosti umelý potrat legálny len v prípade, ak tehotenstvo priamo ohrozuje život a zdravie tehotnej ženy alebo ak existuje podozrenie, že je dôsledkom nezákonného činu, napríklad znásilnenia. Asistovaná interrupcia sa v Poľsku trestá odňatím slobody až na tri roky. Wydrzyňska bola v roku 2023 prvou takto odsúdenou aktivistkou, jej prípad však vrátili na nové konanie.