Poľskom otriasa kontroverzný prípad: Pár chcel potrat jedného z dvojčiat

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
VARŠAVA - Poľsko rieši prípad selektívneho potratu jedného z dvojčiat, ku ktorému pomohla poľská organizácia Aborcyjny dream team (ADT). V prípade podľa organizácie nešlo o zdravotnú indikáciu, ale o rozhodnutie páru, ktorý nechcel dve deti, čo v Poľsku nie je legálne. Na prípad upozornil denník Rzeczpospolita.

„Dnes nám zavolala osoba v desiatom týždni tehotenstva s dvojčatami a začala sa pýtať na dostupnosť interrupčných kliník v Česku a na Slovensku,“ povedala vo videu na Instagrame Justyna Wydrzyňska z ADT. Podľa nej išlo o chcené tehotenstvo, no pár nepočítal s tým, že pôjde o dvojčatá. Wydrzyňska následne žene poskytla informácie o zariadeniach v Európe, ktoré vykonávajú selektívny potrat. Selektívna interrupcia pri viacpočetnom tehotenstve spočíva v usmrtení jedného plodu injekciou chloridu draselného, pričom druhý zostáva v maternici a ďalej sa vyvíja.

Kontroverziu vyvolal fakt, že v opísanom prípade nešlo o zdravotné dôvody ani o poškodenie jedného z plodov. Denník Rzeczpospolita oslovil českú kliniku pri poľských hraniciach, ktorú Poľky využívajú na ukončenie tehotenstva. Klinika informovala, že v Česku sa selektívne potraty na želanie nevykonávajú a dostupné sú len v Holandsku, čo potvrdila aj Natalia Broniarczyková z ADT. „Aj to však závisí od lekára, pretože teoreticky sa to na želanie tiež nevykonáva. Riziko poškodenia celého tehotenstva je príliš veľké,“ dodala klinika.

Potrat je legálny, ak tehotenstvo priamo ohrozuje život

Prípad kritizovali poľské pro-life organizácie. Nadácia Život a rodina označila zákrok za neetický a aktivistky z ADT označila za radikálne aj v rámci prointerupčného prostredia. ADT naopak argumentuje, že pacientky sú pred zákrokom podrobne informované o všetkých zdravotných rizikách vrátane možnosti straty celého tehotenstva a že rozhodnutie musí zostať na žene. Broniarczyková uviedla, že časť pacientok po konzultáciách od pôvodného zámeru ustúpi.

V Poľsku je v súčasnosti umelý potrat legálny len v prípade, ak tehotenstvo priamo ohrozuje život a zdravie tehotnej ženy alebo ak existuje podozrenie, že je dôsledkom nezákonného činu, napríklad znásilnenia. Asistovaná interrupcia sa v Poľsku trestá odňatím slobody až na tri roky. Wydrzyňska bola v roku 2023 prvou takto odsúdenou aktivistkou, jej prípad však vrátili na nové konanie.

Potratová tabletka poštou? Najvyšší súd v USA dočasne povolil takéto doručovanie
Šok v obci na východe: V areáli čističky objavili niekoľkotýždňový ľudský plod!
Šokujúci nález na východe Slovenska: Žena po úteku z nemocnice potratila, plod skončil zakopaný v kríkoch
Raši rokoval s chorvátskym kolegom Jandrokovičom
Jubilejná 70. Košická hudobná jar
Tréner Vladimír Weiss st. predstavil nomináciu Slovenska na prípravný dvojzápas
Premiér stojí za Robertom Kaliňákom v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove
Vláda berie na vedomie rezolúciu o SR, platby z eurofondov prichádzajú
V kauze kontroverzného pomníka v Dunajskej Strede siedmich obžalovaných oslobodili
V Trnovci nad Váhom otvorili unikátnu športovú zónu s prvým inline oválom na Slovensku
Poľskom otriasa kontroverzný prípad: Pár chcel potrat jedného z dvojčiat
Ulice aj obchody zívajú prázdnotou: Indiu sužuje neznesiteľná vlna horúčav
Ostrov, ktorý desí aj fascinuje: Chorvátsky Alcatraz skrýva temné tajomstvo, ktoré sa roky utajovalo
Pavel trvá na tom, že ak nebude v delegácii na summit NATO, podá žalobu na ÚS
Rozišli sa, no bez seba nevydržia! Kollár a Laura majú byť denne v kontakte: Bolestivá pravda o konci vzťahu
Angelina Jolie strieľa šampanské: Vyhrala dlhoročný súd! Svojho ex Brada Pitta poriadne ošklbala!
Exmarkizáčka podstúpila zväčšenie zadku: Toto je výsledok... Fíha, muži si prídu na svoje!
Rodina Brucea Willisa prežíva ťažké chvíle: Dcéra odhalila dojímavý detail
Vedci neverili vlastným očiam! Morský obor prepísal rekordy: Objavili ho na nečakanom mieste
Vedci môžu prepisovať históriu vesmíru: Nové objavené odchýlky znamenajú prevrat
Prevrat vo vede: Kuriatka sa vyliahli bez vajec! Pomohla 3D tlač, vedci chcú oživiť vtáčieho obra
Svet v napätí: Čaká nás ďalšia pandémia? Odborníci dvíhajú varovný prst
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Chystá sa veľká zmena: Toto čaká kuriérov na Slovensku
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
Veľké prehodnocovanie energopomoci skončilo: Štát posiela nové energošeky, máte na ne nárok aj vy?
Viac rúk ako mozgov? Cudzinci pracujúci u nás lámu rekordy, máme však vážny problém!
Veľké dvíhanie sociálnych dávok aj dôchodkov: Kvôli inflácii pôjdu hore výraznejšie ako vlani!
Práce na rýchlostnej ceste pri Banskej Bystrici pokročili: Pozrite sa, ako to aktuálne vyzerá na stavbe! (foto)

Slovensko spoznalo prvú Weissovu nomináciu: Tréner vsadil na kontinuitu aj zmeny
Veľká inšpirácia pre Slafkovského a jeho spoluhráčov: Montreal oslavuje zisk historickej trofeje
MS V HOKEJI 2026 Čechov privádzal do zúfalstva: Hrdina Talianov po prehre vyriekol silné slová
FOTO Takto vyzerá prirodzená krása: Obľúbená tenistka potešila fanúšikov v zelených bikinách
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Syndróm „ešte rýchlo jeden e-mail“: Prečo dnešná práca nikdy nekončí úplne
Kritických 45 dní: Až pätina zamestnancov odchádza krátko po nástupe
Ako často menia Slováci zamestnanie? Výsledky ankety mnohých prekvapia
Nový statusový symbol? Nie vysoký plat, ale práca bez neustáleho stresu
Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát "čo chladnička dala".
Ako nenápadne prepašovať zelenú zeleninu do večere
Chcete si uvariť kôprovú ako z reštaurácie? Šéfkuchár nám prezradil jeho osvedčený recept!
Tvoj prehliadač môže byť súčasťou cudzieho botnetu a ty o tom nemusíš vedieť. Môže za to nebezpečná chyba v Chromiu
Rusko má nový problém na oblohe. Lacné ukrajinské balóny môžu prinútiť protivzdušnú obranu odpáliť raketu zo systému S-400
Kúpiť si drahý Android už nebude stačiť. Google tlačí používateľov k tomu, aby si po kúpe telefónu platili ešte aj predplatné
Ukrajinské drony začali spôsobovať katastrofálne požiare ruských ropných skladov. Objavili sa nové detaily o silnej kumulatívno-trieštivej hlavici
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie

Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Najväčšie módne faux pas z Cannes 2026: Tieto celebrity podľa expertov netrafili styling vôbec
Fico prišiel pred novinárov v zvláštnom outfite: Vážny dôvod na netradičné nohavice, ZRANIL som sa!
SNS navrhla vymeniť Tarabu na čele envirorezortu: REAGUJE minister životného prostredia aj premiér Fico
Dostane sa Černák na SLOBODU? Tím obávaného bossa to skúša opäť, už o pár hodín rozhodne trnavský súd!
Krvavá dráma na Orave: Gymnazista dostal amok a so sekerou sa vyhrážal kamarátom! V panike vyskakovali z balkóna

