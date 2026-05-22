Sklenaříkovej look v Cannes: FOTO Vystrihaná na ježka, ale... Aj tak vyráža dych!

CANNES - Keď sa Adriana Sklenaříková objavila na červenom koberci v Cannes, okamžite bolo jasné, že opäť patrí medzi najvýraznejšie ženy večera. Slovenská topmodelka stavila na dramatickú červenú róbu, no najväčšiu pozornosť tentoraz nepritiahol outfit, ale jej radikálne zmenený účes.
Zdá sa totiž, že Adriana skracuje vlasy čoraz viac. Ešte donedávna nosila elegantné mikádo, neskôr prekvapila odvážnym, takmer punkovým stylingom na prestížnom Beauty Balle a krátko nato šokovala aj odfarbeným obočím. Jej premeny sú v posledných mesiacoch odvážnejšie a odvážnejšie.
Najnovšie však zašla ešte ďalej. V Cannes sa ukázala s ultra krátkym blond zostrihom, ktorý už pôsobí takmer ako strih na ježka. Nejde síce o úplne strojčekový účes, no vlasy má ostrihané mimoriadne nakrátko a oproti časom jej ikonickej dlhej blond hrivy ide o obrovskú zmenu.
Treba však uznať jedno - Adriana patrí k ženám, ktorým pristane azda všetko. Extrémne krátky strih jej podčiarkol krásnu tvár, oči aj výrazné lícne kosti a na červenom koberci pôsobila sebavedomo, elegantne a neuveriteľne šik.
Čím nás ešte prekvapí? To vie zrejme len ona sama. Jedno je však isté už teraz — bez ohľadu na účes Adriana stále vyráža dych!
