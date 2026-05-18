Libanonský prezident chce ukončiť konflikt: Urobím aj nemožné pre mier s Izraelom

BEJRÚT - Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok vyhlásil, že urobí aj „nemožné“, aby zastavil vojnu s Izraelom po tom, ako prímerie ani priame rozhovory medzi oboma krajinami nedokázali ukončiť boje. Informuje o tom agentúra AFP.
„Rámec, ktorý Libanon pre rokovania stanovil, zahŕňa stiahnutie Izraela, prímerie, rozmiestnenie armády pozdĺž hraníc, návrat vysídlených osôb a hospodársku pomoc,“ uviedol Awn v pondelkovom vyhlásení. „Mojou povinnosťou, vyplývajúcou z mojej pozície a zodpovednosti, je urobiť aj nemožné a vybrať si to, čo je najmenej nákladné, aby sme zastavili vojnu proti Libanonu a jeho ľudu,“ dodal libanonský prezident.
Libanon bol do vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, zatiahnutý po tom, ako militantné proiránske hnutie Hizballáh 2. marca začalo raketami ostreľovať Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Izraelské útoky od začiatku konfliktu pripravili v Libanone o život takmer 3000 ľudí, pričom 400 z nich zahynulo po uzavretí prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 17. apríla, ozrejmili tamojšie orgány. Po treťom kole rokovaní zástupcov Tel Avivu a Bejrútu vo Washingtone krajiny minulý týždeň súhlasili s predĺžením prímeria o 45 dní, napriek tomu však útoky pokračujú.