Izrael pritvrdil ako nikdy predtým: Zaviedol trest smrti pre teroristov! Zákon vyvolal vlnu kritiky

RAMALLÁH - Zákon o treste smrti pre Palestínčanov odsúdených z teroristických činov v nedeľu večer miestneho času vstúpil do platnosti na Západnom brehu Jordánu. Stalo sa tak po tom, čo veliteľ centrálneho veliteľstva izraelských ozbrojených zložiek generálmajor Avi Bluth podpísal vojenský rozkaz potrebný na zavedenie tohto opatrenia. Informuje o tom spravodajský portál The Times of Israel (TOI).
Na základe nariadenia musí vojenský súd „teroristom,“ ktorých útoky si vyžiadali obete na životoch, ako jediný možný trest uložiť trest smrti, pokiaľ súd nezistí iné mimoriadne okolnosti, ktoré by umožnili uložiť doživotný väzenský trest. Izraelský parlament koncom marca schválil návrh zákona, ktorý rozširuje uplatňovanie trestu smrti, pričom vzťahovať sa môže aj na Palestínčanov odsúdených za vraždu Izraelčanov. Minister obrany Jisrael Kac po tomto schválení požiadal Blutha, aby schválil zmienené vojenské nariadenie, a generálmajor tak urobil v nedeľu.
Táto legislatíva je podľa TOI vnímaná ako diskriminačná, keďže uvádza, že sa nevzťahuje na izraelských občanov ani osoby s trvalým pobytom v Izraeli. Týka sa len procesov s teroristami v rámci systému vojenských súdov, ktoré súdia Palestínčanov. Izraelčania sú súdení na civilných súdoch.
Podmienky pre najvyšší trest
Jednou z troch podmienok na uloženie trestu smrti je motív útočníka, ktorý buď „popiera existenciu Izraelského štátu alebo autoritu vojenského veliteľa v danej oblasti“. Podľa TOI ide o motívy, ktoré by sa pravdepodobne vzťahovali len na Palestínčanov. Niekoľko organizácií a politikov podalo proti tomuto zákonu žalobu na Najvyšší súd, ktorý nariadil štátu, aby naň odpovedal do 24. mája.
„Ide o jasnú a ostrú zmenu politiky po masakre zo 7. októbra (2023): Teroristi, ktorí zavraždia židov, sa už viac nemôžu spoliehať na dohody (o výmene väzňov), (dobré väzenské) podmienky, alebo dúfať, že ich v budúcnosti prepustia,“ uviedli v spoločnom vyhlásení Kac a minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir. Kac dodal, že títo „teroristi“ zaplatia najvyššiu možnú cenu. Ben Gvir privítal podpísanie vojenského nariadenia ako splnenie sľubu jeho strany Židovská sila (Ocma jehudit). „Sľúbili sme a splnili sme,“ vyhlásil.
TOI konštatuje, že nie je jasné, či tento zákon povedie k automatickému ukladaniu trestu smrti, o ktorý sa jeho autori snažia. V mnohých prípadoch totiž môže byť náročné dokázať splnenie podmienok, na základe ktorých sudcovia majú uložiť tento trest. To sudcom ponecháva priestor na to, aby namiesto trestu smrti uložili väzenský trest.