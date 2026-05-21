Taliansko vyzvalo EÚ: Má uvaliť sankcie na izraelského ministra, Izrael deportoval zahraničných aktivistov

RÍM - Taliansko vo štvrtok vyzvalo Európsku úniu uvaliť sankcie na izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira. Šéfke diplomacie EÚ Kaje Kallasovej to vo štvrtok povedal taliansky minister zahraničia Antonio Tajani, píše správa agentúry ANSA.
Dôvodom je video, ktoré v stredu zverejnil Ben Gvir z prístavu Ašdod po zadržaní propalestínskych aktivistov z flotily smerujúcej do Pásma Gazy. Vidieť na ňom aktivistov donútených kľačať na zemi so zviazanými rukami za chrbtom a zaviazanými očami. Ben-Gvir medzi nimi prechádza s izraelskou vlajkou a s výsmechom sa im prihovára slovami: „Vitajte v Izraeli, my sme pánmi tohto domu.“
Tajani na sociálnej sieti X napísal, že „v mene talianskej vlády formálne požiadal vysokú predstaviteľku Kaju Kallasovú, aby do ďalšej diskusie ministrov zahraničných vecí EÚ zahrnula prijatie sankcií voči izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Ben Gvirovi za neprijateľné činy spáchané proti flotile, únos aktivistov v medzinárodných vodách a ich vystavovanie obťažovaniu a ponižovaniu, čím porušuje najzakladanejšie ľudské práva“.
Na ďalšom zverejnenom videu žiada Ben Gvir izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o vydanie aktivistov, aby ich mohol uväzniť spolu s palestínskymi „teroristami“. Samotných aktivistov označil za podporovateľov terorizmu. Viacero európskych krajín si preto predvolali izraelských veľvyslancov a Ben Gvira kritizovala aj eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.
Izrael deportoval všetkých zahraničných aktivistov z propalestínskej flotily
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok deportovalo všetkých zahraničných aktivistov z propalestínskej iniciatívy Global Sumud Flotilla. Informuje správa agentúry AFP. „Všetci zahraniční aktivisti z flotily boli deportovaní z Izraela. Izrael nedovolí žiadne porušenie zákonnej námornej blokády Gazy,“ napísal izraelský rezort diplomacie na sociálnej sieti X.
Iniciatíva Global Sumud Flotilla v pondelok na svojej webovej stránke uviedla, že izraelské vojenské námorníctvo zadržalo 16 jej lodí smerujúcich do Pásma Gazy. Podľa informácií dostupných na tejto stránke bola medzi zajatými aktivistami aj slovenská občianka Dáša Raimanová. Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v stredu zverejnil video, v ktorom sa vysmieva zajatým aktivistom, ktorí kľačia s hlavami sklonenými na zemi, ruky majú spútané za chrbtom a zaviazané oči. Belgicko, Francúzsko, Taliansko či Španielsko si v reakcii predvolali izraelských veľvyslancov a zaobchádzanie s aktivistami odsúdila aj eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.
Zaobchádzanie s aktivistami v stredu odsúdil aj šéf slovenskej diplomacie. „Takéto konanie považujem za neprijateľné a v rozpore so základnými princípmi ľudskej dôstojnosti,“ uviedol Juraj Blanár. Veľvyslanectvo SR v Izraeli podľa jeho slov situáciu aktívne monitoruje a prijíma potrebné kroky s cieľom zabezpečiť bezodkladné prepustenie občianky SR. „Komunikujeme s jej rodinou a zároveň s izraelskou stranou, ktorú sme požiadali o okamžitú konzulárnu návštevu. Ochrana a bezpečnosť občanov naďalej zostáva našou prioritou,“ uviedol.