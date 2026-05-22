DRÁMA v metre: Žena sa omylom zrazila s mužom a spadla medzi vagóny, AUTENTICKÉ VIDEO! Zachránili ju cestujúci

PRAHA - Na pražskej stanici Smíchovské nádraží sa odohrala dramatická situácia, keď žena pri nastupovaní spadla medzi vagóny metra. Tragédii zabránila len rýchla reakcia cestujúcich a stlačenie núdzového tlačidla, ktoré zastavilo rozjazd súpravy. Na policajnom webe o tom dnes informoval český policajný hovorca Jan Rybanský.
Incident sa odohral minulý týždeň v utorok (12. 5.) popoludní vo vestibule metra Smíchovské nádraží. "Jedna z cestujúcich sa pri nastupovaní do súpravy neúmyselne zrazila s mladíkom, ktorý práve vystupoval. Žena sa po náraze zatackala a spadla do koľajiska medzi vagóny súpravy, ktorá v tom momente stála v stanici," opisuje polícia, podľa ktorej hrozilo, že ak by sa vlak rozbehol, došlo by k veľkému nešťastiu. Nestalo sa tak najmä vďaka duchaprítomným cestujúcim, ktorí žene okamžite začali pomáhať a snažili sa ju dostať späť na nástupište.
"Mimoriadne poďakovanie patrí žene, ktorá pribehla k núdzovému tlačidlu a stlačila ho, čím zabezpečila, že sa súprava metra nepohla," približuje Rybanský. Ženu vo veku okolo 60 rokov následne skupinka cestujúcich vytiahla späť na nástupište, kde si ju do starostlivosti prevzali záchranári a previezli ju do nemocnice na ošetrenie.
Polícia v súvislosti s týmto prípadom opäť upozorňuje na to, že v prípade pádu človeka do koľajiska, môže pomôcť každý, a to iba stlačením jedného tlačidla. Bezpečnostné tlačidlá núdzového zastavenia vlaku sú umiestnené na nástupištiach staníc metra pre každú koľaj zvlášť. Sú väčšinou na začiatku a na konci nástupišťa na stenách, prípadne na stĺpoch. Je na nich ochranné sklíčko, ktoré zatlačením praskne. Po stlačení tlačidla dostane vlakový zabezpečovač signál, vďaka ktorému vlak buď zastaví, alebo nedovolí jeho rozjazd.