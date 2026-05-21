Kuba prijala ponuku USA: Ide o humanitárnu pomoc vo vysokej hodnote

WASHINGTON - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok uviedol, že Kuba prijala ponuku Spojených štátov na humanitárnu pomoc v hodnote 100 miliónov dolárov. Informuje správa agentúr AFP a Reuters.
Rubio v uplynulých dňoch opakovane ponúkol Kube humanitárnu pomoc v hodnote 100 miliónov dolárov. Podmienkou bola jej distribúcia katolíckou cirkvou, aby sa obišla komunistická vláda v Havane. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel pred týždňom reagoval, že Spojené štáty by mali namiesto ponúkania pomoci zrušiť blokádu ostrova. „Škody by sa dali zmierniť oveľa jednoduchšie a rýchlejšie zrušením alebo uvoľnením blokády,“ napísal na sociálnej sieti X.
Rubio vo štvrtok uviedol, že pravdepodobnosť dosiahnutia mierovej dohody medzi Washingtonom a Havanou v súčasnosti nie je vysoká. „Zostáva to našou preferenciou voči Kube. Len som k vám úprimný, viete, pravdepodobnosť, že sa to stane, vzhľadom na to, s kým sa práve teraz bavíme, nie je vysoká. Ale ak zmenia názor, sme tu. A medzitým budeme robiť to, čo musíme,“ povedal novinárom. Rodina šéfa americkej diplomacie pochádza z Kuby.
V Spojených štátoch v stredu obžalovali z vraždy a ďalších zločinov bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra pre zostrelenie dvoch amerických civilných lietadiel spred 30 rokov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil obžalobu za „neprijateľnú a hraničiacu s násilím“. „Veríme, že tlak vyvíjaný na Kubu nemožno tolerovať. Veríme, že za žiadnych okolností by sa takéto metódy, hraničiace s násilím, nemali používať proti bývalým alebo súčasným hlavám štátov,“ uviedol.
Kuba čelí hlbokej ekonomickej kríze, ktorá sa zhoršila začiatkom roka po tom, čo USA zosadili prezidenta Venezuely Nicolása Madura a voči ostrovu vyhlásili ropné embargo. Venezuela dodávala Kube zhruba polovicu potrebných dodávok a odvtedy na Kubu dorazil len jediný ruský tanker Anatolij Kolodkin. Ďalší ruský tanker uviazol na niekoľko týždňov v Atlantickom oceáne. Šéf Bieleho domu požaduje na Kube rozsiahle reformy a v minulosti naznačil možnosť jej „priateľského prevzatia“.