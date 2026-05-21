Kuba prijala ponuku USA: Ide o humanitárnu pomoc vo vysokej hodnote

WASHINGTON - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok uviedol, že Kuba prijala ponuku Spojených štátov na humanitárnu pomoc v hodnote 100 miliónov dolárov. Informuje správa agentúr AFP a Reuters.

Rubio v uplynulých dňoch opakovane ponúkol Kube humanitárnu pomoc v hodnote 100 miliónov dolárov. Podmienkou bola jej distribúcia katolíckou cirkvou, aby sa obišla komunistická vláda v Havane. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel pred týždňom reagoval, že Spojené štáty by mali namiesto ponúkania pomoci zrušiť blokádu ostrova. „Škody by sa dali zmierniť oveľa jednoduchšie a rýchlejšie zrušením alebo uvoľnením blokády,“ napísal na sociálnej sieti X.

Rubio vo štvrtok uviedol, že pravdepodobnosť dosiahnutia mierovej dohody medzi Washingtonom a Havanou v súčasnosti nie je vysoká. „Zostáva to našou preferenciou voči Kube. Len som k vám úprimný, viete, pravdepodobnosť, že sa to stane, vzhľadom na to, s kým sa práve teraz bavíme, nie je vysoká. Ale ak zmenia názor, sme tu. A medzitým budeme robiť to, čo musíme,“ povedal novinárom. Rodina šéfa americkej diplomacie pochádza z Kuby.

V Spojených štátoch v stredu obžalovali z vraždy a ďalších zločinov bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra pre zostrelenie dvoch amerických civilných lietadiel spred 30 rokov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil obžalobu za „neprijateľnú a hraničiacu s násilím“. „Veríme, že tlak vyvíjaný na Kubu nemožno tolerovať. Veríme, že za žiadnych okolností by sa takéto metódy, hraničiace s násilím, nemali používať proti bývalým alebo súčasným hlavám štátov,“ uviedol.

Kuba čelí hlbokej ekonomickej kríze

Kuba čelí hlbokej ekonomickej kríze, ktorá sa zhoršila začiatkom roka po tom, čo USA zosadili prezidenta Venezuely Nicolása Madura a voči ostrovu vyhlásili ropné embargo. Venezuela dodávala Kube zhruba polovicu potrebných dodávok a odvtedy na Kubu dorazil len jediný ruský tanker Anatolij Kolodkin. Ďalší ruský tanker uviazol na niekoľko týždňov v Atlantickom oceáne. Šéf Bieleho domu požaduje na Kube rozsiahle reformy a v minulosti naznačil možnosť jej „priateľského prevzatia“.

Na mieste krvavého útoku v Dúbravke sa objavila sviečka a záhadný ručne písaný odkaz
Správy
Dráma v metre: Žena spadla medzi vagóny, zachránili ju cestujúci
Správy
V Rezidencii Lesopark symbolicky odovzdali prvý nájomný byt
Správy

O očkovaní je potrebné hovoriť aj s tými, ktorí majú iný názor, uviedol Šaško
Je KONIEC: Zázrak sa nekoná a legendárny topoľčiansky nábytkársky gigant po troch dekádach končí!
Minister práce Erik Tomáš udelil laureátom rezortné vyznamenania
Obchvat Ružomberka: Práce pokračujú, hlavnou výzvou je riešenie zosuvu pôdy
Veľké prehodnocovanie energopomoci skončilo: Štát posiela nové energošeky, máte na ne nárok aj vy?
Viac rúk ako mozgov? Cudzinci pracujúci u nás lámu rekordy, máme však vážny problém!
Veľké dvíhanie sociálnych dávok aj dôchodkov: Kvôli inflácii pôjdu hore výraznejšie ako vlani!
Práce na rýchlostnej ceste pri Banskej Bystrici pokročili: Pozrite sa, ako to aktuálne vyzerá na stavbe! (foto)
MS V HOKEJI 2026 Slovenská skupina sa zamotáva: Nóri v šialenej prestrelke okradli Kanadu!
Tvrdý debakel v kvalifikácii: Slováci vyfasovali od súpera, na ktorého by sme to nepovedali
Prekvapujúci skok po dobrej sezóne: Tipsport liga hlási veľký prestup do fínskej súťaže
Ďalšie mimoriadne zvučné mená: Kmotrík oznámil adeptov na trénera ŠK Slovan Bratislava
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Najväčší paradox moderných kancelárií: Prečo sme vyčerpaní, aj keď celý deň „len“ sedíme?
Syndróm „ešte rýchlo jeden e-mail“: Prečo dnešná práca nikdy nekončí úplne
Kritických 45 dní: Až pätina zamestnancov odchádza krátko po nástupe
Ako často menia Slováci zamestnanie? Výsledky ankety mnohých prekvapia
Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát
Tento recept nie je pre začiatočníkov! Ak ho zvládnete, budete sa cítiť ako šéfkuchár.
Ako nenápadne prepašovať zelenú zeleninu do večere
Leonardo ukázalo vojenský systém, ktorý nemusí vystreliť ani vysielať. Nepriateľa dokáže odhaliť len podľa signálov vo vzduchu
Samsung Galaxy má jednu z najviac podceňovaných funkcií, ktorú veľa ľudí vôbec nepoužíva. Takto fungujú Režimy a rutiny
Gmail sa zmení na AI asistenta, ktorý bude čítať tvoju schránku za teba. Takto sa neskôr zmení tvoj e-mail, ide o jednu z najväčších zmien za posledné roky
Tvoj prehliadač môže byť súčasťou cudzieho botnetu a ty o tom nemusíš vedieť. Môže za to nebezpečná chyba v Chromiu
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
