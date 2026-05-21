Obmedzenia prepravy v Hormuzskom prielive zmenili lodné trasy tankerov

KODAŇ - Narušenie prepravy v Hormuzskom prielive po začatí vojny na Blízkom východe zmenilo globálne obchodné trasy a posilnilo využívanie Panamského prieplavu, keďže ropné tankery začali používať alternatívne trasy. Vo štvrtok o tom informovala námorná asociácia Baltic and International Maritime Council (BIMCO), píše správa agentúry DPA.
Preprava cez Panamský prieplav sa v úvode roku 2026 zvýšila o osem percent v porovnaní s tým istým obdobím vlani. Poväčšine ide o ropné tankery, uviedla BIMCO. Podľa asociácie zaznamenáva Panamský prieplav tento rok v priemere 38 prechodov denne pri jeho kapacite 36 až 40. Zmenu trasy zapríčinil konflikt na Blízkom východe a obmedzenie dopravy v kľúčovom Hormuzskom prielive. Hrozby, kontroly a útoky na lode tam odvtedy takmer úplne zastavili obchodnú plavbu.
Spojené štáty napriek súčasnému prímeriu spustili blokádu lodí smerujúcich do či z iránskych prístavov. Spoločnosť Kpler poskytujúcu dáta o námornej doprave uviedla, že blokádu doposiaľ neprekonal žiadny tanker s iránskou ropou. Ak bude americká námorná blokáda pokračovať, príjmy Iránu z ropy by sa mohli úplne vyčerpať do 60 až 70 dní, uviedol Kpler.