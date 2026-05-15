Fico na výročí v Handlovej ŠOKOVAL: Moja neúčasť na ruskej prehliadke má zmysel, asi by som im nemal vzdávať hold!

MOSKVA/HANDLOVÁ - Premiér Robert Fico (Smer-SD) prišiel s pomerne nečakaným vysvetlením svojej neúčasti na vojenskej prehliadke v Moskve. Predseda vlády, ktorý je dlhodobo vnímaný ako jeden z výrazných podporovateľov Ruska a prezidenta Vladimira Putina v rámci Európskej únie, tvrdí, že jeho rozhodnutie bolo "racionálne". Dôvodom mali byť aj vojaci bojujúci na Ukrajine.
„Správal som sa racionálne, nebol som na vojenskej prehliadke,“ povedal Fico na piatkovej tlačovej konferencii v Handlovej. Zároveň priznal, že na prehliadke sa zúčastnili aj ruskí vojaci bojujúci na Ukrajine.
„Asi by som im nemal vzdávať hold, keď hovoríme, že to je agresia a porušenie medzinárodného práva,“ vyhlásil premiér. Práve toto vyjadrenie môže pôsobiť prekvapivo vzhľadom na jeho doterajšie postoje k vojne na Ukrajine či pravidelnú kritiku západnej vojenskej pomoci Kyjevu.
Fico je ako vymenený
Fico zároveň vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnej Ukrajine, ktoré sa odohrali v blízkosti slovenských hraníc. „Chcem vyjadriť veľké znepokojenie, ak sa tak blízko hraníc Slovenska objavujú takéto útoky,“ uviedol premiér. Ten bol pritom známy dlhodobou a ostrou kritikou ukrajinskej strany v prípade tohto konfliktu. Podľa Fica ide o situáciu, pri ktorej „musíme byť opatrní“.
Dodal, že si želá čo najskoršie prímerie a ukončenie vojny. Zároveň však opäť kritizoval prístup Európy k konfliktu. „Nie je to však v našich rukách. Ak bude Európa naďalej ‚podkurovať‘ vojnu, tak bude trvať dlho,“ skonštatoval.
Bezpečnostnú radu nezvolal: Nepotrebujem robiť gestá
Na otázku novinárov, prečo po útokoch nezvolal Bezpečnostnú radu SR, odpovedal, že nevidí dôvod robiť „automatické gestá“. „Ak by došlo k situácii, ktorá by nás ohrozovala, zvolal by som aj Bezpečnostnú radu SR, ja sa tomu nebránim,“ povedal. Súčasne oznámil, že sa hľadá termín spoločného rokovania vlád Slovenska a Ukrajiny.
Ostrý odkaz k Merzovi
Premiér sa vyjadril aj k nemeckému kancelárovi Friedrichovi Merzovi, ktorý kritizoval Ficovu účasť na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Merz sa mal podľa skorších správ zo strany Smeru objaviť aj na Slovensku, pričom sa tak ale nakoniec neudeje. V priestore zavládli polemiky o tom, či to nie je aj pre Ficovu návštevu Kremľa.
Fico vyhlásil, že ak by niekto zrušil stretnutie s nemeckým kancelárom pre jeho cestu do Ruska, reagoval by opačne. „Išiel by som do Moskvy trikrát viac,“ odkázal. Zároveň dodal, že neverí, že by Merz urobil „takú politickú chybu“, že by návštevu Slovenska zrušil práve pre Moskvu. „To by bola silná káva aj pre mňa,“ vyhlásil premiér s tým, že Merzovi plánuje telefonovať alebo sa s ním stretnúť na Európskej rade.
Fico ešte počas návratu z Moskvy Fico pritom tvrdil, že návšteva nemeckého kancelára na Slovensku je naplánovaná na 29. mája. Hovorca nemeckej vlády však vo štvrtok uviedol, že Friedrich Merz v súčasnosti oficiálnu návštevu Slovenska neplánuje, na čo ako prvý upozornil Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska.