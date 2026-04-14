Šokujúci nález na východe Slovenska: Žena po úteku z nemocnice potratila, plod skončil zakopaný v kríkoch

VRANOV NAD TOPĽOU - Na východe Slovenska zasahovala polícia po tom, čo vyšlo najavo, že žena v piatom mesiaci tehotenstva tajne zakopala mŕtvy plod v kríkoch. Celému nešťastiu predchádzal útek z nemocnice, kde mala podstúpiť lekársky zákrok kvôli vážnym vývojovým chybám nenarodeného dieťaťa. Prípad teraz preverujú orgány činné v trestnom konaní.
Podľa informácii televízie Markíza čakala žena z vranovského okresu svoje siedme dieťa. V nemocnici sa však dozvedela krutú správu. Vyšetrenia v piatom mesiaci tehotenstva potvrdili vážne vývojové chyby plodu. Po dohode s lekármi súhlasila s umelým ukončením tehotenstva a hospitalizovali ju. Zdravotníci jej podali potrebné lieky a injekciu na vyvolanie potratu, no vtedy nastal nečakaný obrat. Žena sa rozhodla z nemocnice utiecť.
Svoje konanie neskôr vysvetľovala tým, že sa musela vrátiť domov k malému synovi, o ktorého sa údajne nemal kto postarať. Účinky podaných liekov sa však zrejme prejavili v domácom prostredí, kde žena plod potratila. Namiesto toho, aby vyhľadala lekársku pomoc alebo kontaktovala úrady, rozhodla sa zbaviť ostatkov na vlastnú päsť. Miesto, kde mŕtvy plod zakopala, neskôr sama ukázala privolaným policajtom. Na mieste zasahovala pohrebná služba, ktorá ostatky previezla na súdnu pitvu.
Prípadom sa intenzívne zaoberá polícia. Hlavnou otázkou je, či konanie matky naplnilo skutkovú podstatu trestného činu. Policajti preverujú, či v tomto prípade nedošlo k hanobeniu ľudských ostatkov.