Potratová tabletka poštou? Najvyšší súd v USA dočasne povolil takéto doručovanie

WASHINGTON - Americký Najvyšší súd vo štvrtok dočasne povolil poštové doručovanie najpoužívanejšej potratovej tabletky s účinnou látkou mifepristón. Informuje správa agentúry AFP.
Ide o jednu z dvoch účinných látok, ktoré lekári v Spojených štátoch bežne používajú na ukončenie skorého tehotenstva bez chirurgického zákroku. Začiatkom mája doručovanie potratovej tabletky poštou pozastavil odvolací súd. Išlo o žalobu štátu Louisiana na federálny Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Tento južanský štát má v USA jedny z najprísnejších protiinterrupčných zákonov. Odvolací súd rozhodol, že mifepristón si ženy žiadajúce o interrupciu musia osobne vyzdvihnúť v zdravotníckych zariadeniach a zároveň zakázal jeho doručovanie poštou alebo osobný odber v lekárni.
FDA schválil mifepristón v roku 2000. Liek sa podáva spolu s misoprostolom, ktorý spôsobuje vyprázdnenie maternice. Táto kombinácia je schválená na ukončenie tehotenstva do 70 dní. V júni 2022 Najvyšší súd USA zrušil prelomové rozhodnutie Roeová v. Wade z roku 1973, ktoré uznalo právo ženy rozhodnúť sa pre potrat pred určitým štádiom tehotenstva. Rozhodnutie vychádzalo z práva na súkromie podľa americkej ústavy. Najvyšší súd USA ho zrušil rozhodnutím Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, ktoré federálnu ochranu práva na interrupciu presunul späť na jednotlivé štáty USA. Odvtedy zakázalo alebo obmedzilo interrupcie približne 20 štátov.
Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že väčšina Američanov podporuje zachovanie prístupu k bezpečným spôsobom interrupcie. V protiklade k tomu konzervatívne skupiny presadzujú ich obmedzenie alebo úplný zákaz. Najvyšší súd USA už v roku 2024 odmietol návrh na obmedzenie mifepristónu s odôvodnením, že odporcovia lieku nemali právne postavenie na podanie žaloby.