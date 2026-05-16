Čo sa dialo v lietadle, do ktorého udrel blesk? Známy Slovák prehovoril o chvíľach na palube

KOŠICE – Piatkový incident, pri ktorom lietadlo spoločnosti Wizz Air smerujúce z Bratislavy do Košíc zasiahol blesk, vyvolal medzi verejnosťou množstvo otázok. Hoci situácia znela mimoriadne dramaticky, priame svedectvo z paluby ukazuje úplne iný obraz. Žiadne hororové scény sa nekonali.
Pravidelný let mal z Bratislavy odletieť podľa plánu o 15:50 hod. Po vzlete však do stroja udrel blesk a posádka sa z bezpečnostných dôvodov rozhodla pre okamžitý návrat na základňu. Lietadlo potrebovalo prejsť nevyhnutnou technickou kontrolou, aby sa vylúčilo akékoľvek poškodenie systémov.
Na palube tohto letu sedel aj známy slovenský influencer Marek Mach, ktorý sa rozhodol prehovoriť o tom, čo ľudia v danom momente prežívali. Ak si niekto predstavoval paniku, plač detí a zhasnuté svetlá, realita ho prekvapí.
„Presne toto sa nestalo,“ vysvetľuje Mach vo svojom videu. „Počas toho, ako sme klesali na pristátie v Košiciach, sme počuli, že v tom lietadle niečo buchlo. Chvíľu nato lietadlo začalo opäť stúpať, nám povedali, že sa musíme z technických príčin vrátiť naspäť do Bratislavy a vlastne až do pristátia sme nevedeli, čo sa stalo.“
Zásah bleskom podľa neho nebol sprevádzaný žiadnym ohlušujúcim hromom. „Rana to nebola nejaká veľká, buchlo to asi podobne, ako keby niekto silno hodil pneumatiku o zem,“ opisuje influencer s tým, že ak by stál človek na zemi a blesk by udrel vedľa neho, bol by to oveľa väčší hluk. Z pohľadu bežného cestujúceho výboj samotný let nijako neovplyvnil.
Hoci sa lietadlo otočilo pred cieľovou destináciou, vrátilo sa do Bratislavy a let mal obrovské meškanie, pasažieri situáciu zvládli s absolútnym pokojom. Atmosféra na palube bola podľa Macha uvoľnená a dokonca humorná.