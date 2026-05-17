Desivé VIDEO: Rodina v aute tesne unikla TRAGÉDII! Takmer sa zrazila s lietadlom

Lietadlo sa ocitlo pred autom. (Zdroj: X)
SUPERIOR - Desivé chvíle zažila štvorčlenná rodina v americkej Arizone. Malé lietadlo muselo núdzovo pristáť priamo na diaľnici a len rýchla reakcia vodiča zabránila tragédii.

Dramatický incident sa odohral v americkom štáte Arizona, kde malé lietadlo takmer dopadlo priamo pred rodinný automobil. Otec rodiny však v poslednej sekunde strhol volant a dokázal uniknúť z dráhy klesajúceho stroja.

Malé lietadlo typu Cessna C150 núdzovo pristávalo na ceste US 80 pri meste Superior krátko pred pol druhou popoludní miestneho času. Celý incident zachytila palubná kamera rodiny, ktorá sa práve vracala domov po výlete ku Dňu matiek, píš New York Post.

Lietadlo začalo prudko klesať

Kristal Ewingová cestovala spolu s manželom a dvoma deťmi späť do mesta Mesa, keď si všimli nízko letiace lietadlo nad cestou.

„Pozrite sa, pozrite tam!“ upozorňovala podľa záznamu svoje deti, keď zbadali oranžovo-biely stroj.

O niekoľko sekúnd neskôr už bolo jasné, že situácia je vážna.

„Bože môj, prečo letí tak nízko?“ vykríkla vystrašená žena vo chvíli, keď lietadlo začalo prudko klesať smerom k vozovke.

Otec rodiny stihol v poslednej chvíli zareagovať

Pilot pokračoval v núdzovom pristátí priamo na diaľnici. Manžel Kristal Ewingovej okamžite strhol volant smerom na stredový pás medzi cestami, aby unikol z dráhy lietadla.

Podľa záberov sa ich vozidlo ocitlo prakticky pod krídlom pristávajúceho stroja.

Lietadlo následne pokračovalo po prázdnej ceste, narazilo do dopravnej značky a takmer sa prevrátilo na nos. Nakoniec zastalo až na stredovom páse.

Rodina stále neverí vlastným očiam

Kristal Ewingová po incidente priznala, že aj po opakovanom pozeraní videa má pocit, akoby sa to celé nestalo jej rodine.

„Aj teraz mi to pripadá neskutočné. Keď vidím tie zábery, mám pocit, akoby sa to stalo niekomu inému alebo akoby to bolo naaranžované. Ale bola som tam. Naozaj sa to stalo,“ povedala pre AZFamily.

Napriek mimoriadne nebezpečnej situácii neutrpel nikto zranenia — ani rodina, ani pilot lietadla. Pickup rodiny poškodil iba drobný škrabanec od vrtule.

„Keď si uvedomím, aké to bolo blízko, stále ma to šokuje. Mohlo sa to skončiť oveľa horšie. Som nesmierne vďačná, že sme všetci odišli po vlastných a že je v poriadku aj pilot,“ uviedla žena.

Lietadlo vraj krátko po štarte stratilo výkon

Majiteľ lietadla, ktorý v čase incidentu nebol na palube, pre miestne médiá povedal, že stroj požičal známemu na rekreačný let.

Podľa jeho slov lietadlo krátko po štarte z letiska Superior Municipal Airport stratilo výkon a pilot musel okamžite hľadať miesto na núdzové pristátie.

Prípad už vyšetruje Federal Aviation Administration.

